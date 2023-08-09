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Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 09.08.2023
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16:31 09.08.2023 (обновлено: 17:23 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/atom-1889117544.html
Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому
Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 09.08.2023
Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:31
2023-08-09T17:23
в мире
космос - риа наука
китай
россия
алексей лихачев
си цзиньпин
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества Москвы и Пекина в области мирного атома, сообщил департамент коммуникаций российской атомной госкорпорации. В Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая). Лихачев и Чжан Кэцзянь являются сопредседателями подкомиссии. "Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. По итогам заседания был подписан протокол", - говорится в сообщении. Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали Лихачев и Чжан Кэцзянь. Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне. С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600. Сейчас в Китае с участием России строятся новые энергоблоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. На минувшей неделе на площадку будущего энергоблока №7 этой атомной станции из России доставили корпус ядерного реактора ВВЭР-1200.
https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html
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в мире, космос - риа наука, китай, россия, алексей лихачев, си цзиньпин, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, твэл
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Алексей Лихачев, Си Цзиньпин, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, ТВЭЛ
Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому

Главы атомных отраслей России и Китая обсудили развитие сотрудничества по мирному атому

© Фото : РосатомАлексей Лихачев и Чжан Кэцзян
Алексей Лихачев и Чжан Кэцзян - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Росатом
Алексей Лихачев и Чжан Кэцзян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества Москвы и Пекина в области мирного атома, сообщил департамент коммуникаций российской атомной госкорпорации.
В Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая). Лихачев и Чжан Кэцзянь являются сопредседателями подкомиссии.
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"Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. По итогам заседания был подписан протокол", - говорится в сообщении.
Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали Лихачев и Чжан Кэцзянь.
Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.
С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
Сейчас в Китае с участием России строятся новые энергоблоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. На минувшей неделе на площадку будущего энергоблока №7 этой атомной станции из России доставили корпус ядерного реактора ВВЭР-1200.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Делегация "Росатома" обсудит в Бурунди сотрудничество по мирному атому
27 июля, 17:55
 
В миреКосмос - РИА НаукаКитайРоссияАлексей ЛихачевСи ЦзиньпинМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭСТВЭЛ
 
 
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