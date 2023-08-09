https://ria.ru/20230809/atom-1889117544.html

Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому

Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 09.08.2023

Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:31

2023-08-09T16:31

2023-08-09T17:23

в мире

космос - риа наука

китай

россия

алексей лихачев

си цзиньпин

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889113806_0:72:700:466_1920x0_80_0_0_7480f5df689c324eef2e7821c25e4cf6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества Москвы и Пекина в области мирного атома, сообщил департамент коммуникаций российской атомной госкорпорации. В Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая). Лихачев и Чжан Кэцзянь являются сопредседателями подкомиссии. "Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. По итогам заседания был подписан протокол", - говорится в сообщении. Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали Лихачев и Чжан Кэцзянь. Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне. С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600. Сейчас в Китае с участием России строятся новые энергоблоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. На минувшей неделе на площадку будущего энергоблока №7 этой атомной станции из России доставили корпус ядерного реактора ВВЭР-1200.

https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html

https://ria.ru/20230727/rosatom-1886687951.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, китай, россия, алексей лихачев, си цзиньпин, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, твэл