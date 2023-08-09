Лихачев и Чжан Кэцзян обсудили сотрудничество по мирному атому
Главы атомных отраслей России и Китая обсудили развитие сотрудничества по мирному атому
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном перспективы развития сотрудничества Москвы и Пекина в области мирного атома, сообщил департамент коммуникаций российской атомной госкорпорации.
В Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая). Лихачев и Чжан Кэцзянь являются сопредседателями подкомиссии.
"Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. По итогам заседания был подписан протокол", - говорится в сообщении.
Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Москва и Пекин до конца 2024 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Саму программу в марте нынешнего года в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина подписали Лихачев и Чжан Кэцзянь.
Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее. По существу, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед и о формировании векторов развития атомной энергетики на мировом уровне.
С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
Сейчас в Китае с участием России строятся новые энергоблоки Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. На минувшей неделе на площадку будущего энергоблока №7 этой атомной станции из России доставили корпус ядерного реактора ВВЭР-1200.