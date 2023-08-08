Рейтинг@Mail.ru
Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 08.08.2023 (обновлено: 23:04 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/sushi-1888911348.html
Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть
Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть - РИА Новости, 08.08.2023
Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть
Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России - минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории -... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:46
2023-08-08T23:04
еда
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97627/39/976273986_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_51afd36c9e0b88df438d999c6dd4d6f6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России - минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории - импортные, поделился мнением с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов. "Подорожание (суши и роллов - ред.) уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти всё, с чем работает "японка" - импорт - рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение. Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта", - сказал Миронов. При этом генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила в комментарии агентству, что сейчас абсолютное большинство ингредиентов блюд в ресторанах компании - российского производства. "Мы осознанно стремились к замене импортных ингредиентов на российские в рамках долгосрочной стратегии. Например, до 2019 года мы закупали американский рис, при этом постоянно изучая другие варианты. Как только в Краснодарском крае появился производитель высококачественного риса, мы стали переходить на него. Протестировали, убедились в стабильном качестве и полностью заменили поставщика", - рассказала она. "Кроме того, мы полностью перешли с фарерского лосося на мурманский. Таким образом, мы целенаправленно работаем над тем, чтобы свести к минимуму зависимость от импортных поставок", - добавила Бондаренко. Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня и по состоянию на 17.34 мск доллар торгуется по 97,21 рубля, юань - по 13,42 рубля, евро - по 106,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807747307.html
https://ria.ru/20220606/rolly-1793433125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97627/39/976273986_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_242895ce836c42eb2097abcad6722e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еда, экономика, россия
Еда, Экономика, Россия
Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть

Ресторанный омбудсмен Миронов: цена суши и роллов в России может вырасти на 25 процентов

CC BY 2.0 / Steve Snodgrass / SushiРоллы и суши
Роллы и суши - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY 2.0 / Steve Snodgrass / Sushi
Роллы и суши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России - минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории - импортные, поделился мнением с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов.
"Подорожание (суши и роллов - ред.) уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти всё, с чем работает "японка" - импорт - рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение. Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта", - сказал Миронов.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
СМИ: антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии
6 августа 2022, 16:31
При этом генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила в комментарии агентству, что сейчас абсолютное большинство ингредиентов блюд в ресторанах компании - российского производства. "Мы осознанно стремились к замене импортных ингредиентов на российские в рамках долгосрочной стратегии. Например, до 2019 года мы закупали американский рис, при этом постоянно изучая другие варианты. Как только в Краснодарском крае появился производитель высококачественного риса, мы стали переходить на него. Протестировали, убедились в стабильном качестве и полностью заменили поставщика", - рассказала она.
"Кроме того, мы полностью перешли с фарерского лосося на мурманский. Таким образом, мы целенаправленно работаем над тем, чтобы свести к минимуму зависимость от импортных поставок", - добавила Бондаренко.
Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня и по состоянию на 17.34 мск доллар торгуется по 97,21 рубля, юань - по 13,42 рубля, евро - по 106,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Суши и роллы - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору суши и роллов
6 июня 2022, 12:43
 
ЕдаЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала