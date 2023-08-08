https://ria.ru/20230808/sushi-1888911348.html

Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть

Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть - РИА Новости, 08.08.2023

Стоимость популярного среди россиян блюда может вырасти на четверть

Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России - минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории -... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:46

2023-08-08T17:46

2023-08-08T23:04

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россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в России - минимум на 25%, в том числе потому, что почти все ингредиенты по этой категории - импортные, поделился мнением с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов. "Подорожание (суши и роллов - ред.) уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти всё, с чем работает "японка" - импорт - рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение. Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта", - сказал Миронов. При этом генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила в комментарии агентству, что сейчас абсолютное большинство ингредиентов блюд в ресторанах компании - российского производства. "Мы осознанно стремились к замене импортных ингредиентов на российские в рамках долгосрочной стратегии. Например, до 2019 года мы закупали американский рис, при этом постоянно изучая другие варианты. Как только в Краснодарском крае появился производитель высококачественного риса, мы стали переходить на него. Протестировали, убедились в стабильном качестве и полностью заменили поставщика", - рассказала она. "Кроме того, мы полностью перешли с фарерского лосося на мурманский. Таким образом, мы целенаправленно работаем над тем, чтобы свести к минимуму зависимость от импортных поставок", - добавила Бондаренко. Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня и по состоянию на 17.34 мск доллар торгуется по 97,21 рубля, юань - по 13,42 рубля, евро - по 106,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807747307.html

https://ria.ru/20220606/rolly-1793433125.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, экономика, россия