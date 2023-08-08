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Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване - РИА Новости, 08.08.2023
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19:10 08.08.2023 (обновлено: 21:14 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/protest-1888946173.html
Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване - РИА Новости, 08.08.2023
Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:10
2023-08-08T21:14
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нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для разблокирования Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции заявляют о необходимости силой разблокировать Лачинский коридор - на данный момент единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом, и требуют выдать им оружие. Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию правительства. После этого полиция применила силу, задержав нескольких участников акции. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
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в мире, армения, нагорный карабах, того
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Того
Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

Полиция начала задержание участников акции протеста у здания правительства Армении

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкСотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване
Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для разблокирования Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции заявляют о необходимости силой разблокировать Лачинский коридор - на данный момент единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом, и требуют выдать им оружие.
Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию правительства. После этого полиция применила силу, задержав нескольких участников акции.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
 
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