https://ria.ru/20230808/protest-1888946173.html

Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване - РИА Новости, 08.08.2023

Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:10

2023-08-08T19:10

2023-08-08T21:14

в мире

армения

нагорный карабах

того

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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для разблокирования Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции заявляют о необходимости силой разблокировать Лачинский коридор - на данный момент единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом, и требуют выдать им оружие. Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию правительства. После этого полиция применила силу, задержав нескольких участников акции. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

армения

нагорный карабах

того

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, нагорный карабах, того