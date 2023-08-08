Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Полиция начала задержание участников акции протеста у здания правительства Армении
© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкСотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване
© Sputnik / Андраник Казарян
Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала задержания ветеранов боевых действий в Карабахе, собравшихся у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют предпринять шаги для разблокирования Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции заявляют о необходимости силой разблокировать Лачинский коридор - на данный момент единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом, и требуют выдать им оружие.
Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию правительства. После этого полиция применила силу, задержав нескольких участников акции.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.