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Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане - РИА Новости, 08.08.2023
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Республика Татарстан
 
17:22 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/most-1888901289.html
Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане
Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане - РИА Новости, 08.08.2023
Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане
Надвижка пролетного строения на строящемся мосту через реку Волга в Татарстане на автомобильной дороге М-12 завершилась на месяц раньше срока, заявил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:22
2023-08-08T17:22
республика татарстан
марат хуснуллин
рустам минниханов
казань
москва
россия
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КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Надвижка пролетного строения на строящемся мосту через реку Волга в Татарстане на автомобильной дороге М-12 завершилась на месяц раньше срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня на месяц раньше запланированного срока завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 "Восток" - мостового перехода через реку Волга в районе деревни Гребени Верхнеуслонского района", - сказал Хуснуллин, принявший участие в церемонии завершения надвижки в режиме видеоконференцсвязи. Новый мост, по словам Хуснуллина, даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Вице-премьер также отметил, что несмотря на все трудности, финансирование строительства М-12 идет "полным рублем" и даже произошедшее в ходе строительства удорожание полностью оплачено. По его словам, это пример хорошей совместной работы. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на церемонии, что мост через Волгу был давней мечтой для жителей республики, и сегодня эта мечта сбывается - происходит стыковка моста. Мост через Волгу - самое протяженное искусственное сооружение на М-12. Общая длина моста составляет около 3,4 тысячи метров. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью более 2,4 тысячи метров начался 23 ноября 2021 года. Движение по трассе М-12 Москва - Казань планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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марат хуснуллин, рустам минниханов, казань, москва, россия
Республика Татарстан, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Казань, Москва, Россия

Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане

© РИА Новости / Олег Казанцев | Перейти в медиабанкРабочие на церемонии завершения надвижки пролетов строящегося автомобильного моста через Волгу на трассе М-12 в Татарстане
Рабочие на церемонии завершения надвижки пролетов строящегося автомобильного моста через Волгу на трассе М-12 в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в медиабанк
Рабочие на церемонии завершения надвижки пролетов строящегося автомобильного моста через Волгу на трассе М-12 в Татарстане
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КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Надвижка пролетного строения на строящемся мосту через реку Волга в Татарстане на автомобильной дороге М-12 завершилась на месяц раньше срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня на месяц раньше запланированного срока завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 "Восток" - мостового перехода через реку Волга в районе деревни Гребени Верхнеуслонского района", - сказал Хуснуллин, принявший участие в церемонии завершения надвижки в режиме видеоконференцсвязи.
Новый мост, по словам Хуснуллина, даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку.
Вице-премьер также отметил, что несмотря на все трудности, финансирование строительства М-12 идет "полным рублем" и даже произошедшее в ходе строительства удорожание полностью оплачено. По его словам, это пример хорошей совместной работы. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на церемонии, что мост через Волгу был давней мечтой для жителей республики, и сегодня эта мечта сбывается - происходит стыковка моста.
Мост через Волгу - самое протяженное искусственное сооружение на М-12. Общая длина моста составляет около 3,4 тысячи метров. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью более 2,4 тысячи метров начался 23 ноября 2021 года.
Движение по трассе М-12 Москва - Казань планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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Республика ТатарстанМарат ХуснуллинРустам МиннихановКазаньМоскваРоссия
 
 
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