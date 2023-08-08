https://ria.ru/20230808/most-1888901289.html

Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане

Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане - РИА Новости, 08.08.2023

Надвижка пролета моста через Волгу на М-12 завершена в Татарстане

Надвижка пролетного строения на строящемся мосту через реку Волга в Татарстане на автомобильной дороге М-12 завершилась на месяц раньше срока, заявил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:22

2023-08-08T17:22

2023-08-08T17:22

республика татарстан

марат хуснуллин

рустам минниханов

казань

москва

россия

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КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Надвижка пролетного строения на строящемся мосту через реку Волга в Татарстане на автомобильной дороге М-12 завершилась на месяц раньше срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня на месяц раньше запланированного срока завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 "Восток" - мостового перехода через реку Волга в районе деревни Гребени Верхнеуслонского района", - сказал Хуснуллин, принявший участие в церемонии завершения надвижки в режиме видеоконференцсвязи. Новый мост, по словам Хуснуллина, даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Вице-премьер также отметил, что несмотря на все трудности, финансирование строительства М-12 идет "полным рублем" и даже произошедшее в ходе строительства удорожание полностью оплачено. По его словам, это пример хорошей совместной работы. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на церемонии, что мост через Волгу был давней мечтой для жителей республики, и сегодня эта мечта сбывается - происходит стыковка моста. Мост через Волгу - самое протяженное искусственное сооружение на М-12. Общая длина моста составляет около 3,4 тысячи метров. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью более 2,4 тысячи метров начался 23 ноября 2021 года. Движение по трассе М-12 Москва - Казань планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, рустам минниханов, казань, москва, россия