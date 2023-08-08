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В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой - РИА Новости, 09.08.2023
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой
В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T23:04
2023-08-08T23:04
2023-08-09T02:45
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здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, женщина жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе Анапы. Во вторник утром она, находясь дома, смертельно ранила младенца в грудь ножом, после чего попыталась свести счеты с жизнью, сообщают следователи. По данным СК, ее родственники вызвали скорую помощь и полицию, врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали подозреваемую. Отмечается, что женщина задержана и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве. По данным краевой прокуратуры, в апреле девушка была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако суд дал ей отсрочку от наказания в связи с беременностью. Отец ребенка участия в воспитании не принимал.
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происшествия, анапа, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия, здоровье - общество
Происшествия, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Россия, Здоровье - Общество
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой
Жительница Анапы зарезала трехмесячного сына и попыталась покончить с собой
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости.
В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили
в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, женщина жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе Анапы. Во вторник утром она, находясь дома, смертельно ранила младенца в грудь ножом, после чего попыталась свести счеты с жизнью, сообщают следователи.
По данным СК, ее родственники вызвали скорую помощь и полицию, врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали подозреваемую.
Отмечается, что женщина задержана и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве.
По данным краевой прокуратуры, в апреле девушка была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако суд дал ей отсрочку от наказания в связи с беременностью. Отец ребенка участия в воспитании не принимал.
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