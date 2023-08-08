Рейтинг@Mail.ru
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 08.08.2023 (обновлено: 02:45 09.08.2023)
https://ria.ru/20230808/mladenets-1888954500.html
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой - РИА Новости, 09.08.2023
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой
В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T23:04
2023-08-09T02:45
происшествия
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, женщина жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе Анапы. Во вторник утром она, находясь дома, смертельно ранила младенца в грудь ножом, после чего попыталась свести счеты с жизнью, сообщают следователи. По данным СК, ее родственники вызвали скорую помощь и полицию, врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали подозреваемую. Отмечается, что женщина задержана и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве. По данным краевой прокуратуры, в апреле девушка была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако суд дал ей отсрочку от наказания в связи с беременностью. Отец ребенка участия в воспитании не принимал.
https://ria.ru/20230719/dyavol-1884966356.html
https://ria.ru/20230804/podrostok-1888186799.html
анапа
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия, здоровье - общество
Происшествия, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Россия, Здоровье - Общество
В Анапе женщина зарезала младенца и пыталась покончить с собой

Жительница Анапы зарезала трехмесячного сына и попыталась покончить с собой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Житель Харькова зарезал мать, сестру и деда "по совету дьявола"
19 июля, 01:08
По данным ведомства, женщина жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе Анапы. Во вторник утром она, находясь дома, смертельно ранила младенца в грудь ножом, после чего попыталась свести счеты с жизнью, сообщают следователи.
По данным СК, ее родственники вызвали скорую помощь и полицию, врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали подозреваемую.
Отмечается, что женщина задержана и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте. В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве.
По данным краевой прокуратуры, в апреле девушка была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако суд дал ей отсрочку от наказания в связи с беременностью. Отец ребенка участия в воспитании не принимал.
Следственные действия на месте убийства подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
4 августа, 14:24
 
ПроисшествияАнапаСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала