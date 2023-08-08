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В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане - РИА Новости, 08.08.2023
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18:12 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/malchik-1888918964.html
В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане
В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане - РИА Новости, 08.08.2023
В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане
Пострадавшего при урагане в Смоленской области 11-летнего мальчика перевели в Федеральный центр травматологии, где его прооперируют, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:12
2023-08-08T18:12
происшествия
здоровье - общество
рославль
смоленская область
василий анохин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшего при урагане в Смоленской области 11-летнего мальчика перевели в Федеральный центр травматологии, где его прооперируют, сообщил врио губернатора Василий Анохин. Во вторник ГУ МЧС информировало, что в регионе зарегистрировано 190 случаев падения деревьев из-за урагана, повреждён 21 автомобиль. Погибших из-за урагана нет, травмированы три ребенка 2022, 2011 и 2012 годов рождения. "Вчера из-за шквалистого ураганного ветра на территории области пострадали трое детей. Двоих из них сразу после осмотра врача отпустили домой. Одиннадцатилетний мальчик из Рославля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Смоленской областной клинической больницы. Сегодня он переведен в Федеральный центр травматологии, где будет прооперирован", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что власти продолжат следить за его состоянием и оказывать всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888413177.html
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происшествия, здоровье - общество, рославль, смоленская область, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Рославль, Смоленская область, Василий Анохин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане

В Смоленской области прооперируют 11-летнего мальчика, пострадавшего при урагане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшего при урагане в Смоленской области 11-летнего мальчика перевели в Федеральный центр травматологии, где его прооперируют, сообщил врио губернатора Василий Анохин.
Во вторник ГУ МЧС информировало, что в регионе зарегистрировано 190 случаев падения деревьев из-за урагана, повреждён 21 автомобиль. Погибших из-за урагана нет, травмированы три ребенка 2022, 2011 и 2012 годов рождения.
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"Вчера из-за шквалистого ураганного ветра на территории области пострадали трое детей. Двоих из них сразу после осмотра врача отпустили домой. Одиннадцатилетний мальчик из Рославля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Смоленской областной клинической больницы. Сегодня он переведен в Федеральный центр травматологии, где будет прооперирован", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что власти продолжат следить за его состоянием и оказывать всю необходимую помощь.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРославльСмоленская областьВасилий АнохинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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