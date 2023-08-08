https://ria.ru/20230808/malchik-1888918964.html

В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане

В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане - РИА Новости, 08.08.2023

В Смоленской области прооперируют ребенка, пострадавшего при урагане

Пострадавшего при урагане в Смоленской области 11-летнего мальчика перевели в Федеральный центр травматологии, где его прооперируют, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:12

2023-08-08T18:12

2023-08-08T18:12

происшествия

здоровье - общество

рославль

смоленская область

василий анохин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Пострадавшего при урагане в Смоленской области 11-летнего мальчика перевели в Федеральный центр травматологии, где его прооперируют, сообщил врио губернатора Василий Анохин. Во вторник ГУ МЧС информировало, что в регионе зарегистрировано 190 случаев падения деревьев из-за урагана, повреждён 21 автомобиль. Погибших из-за урагана нет, травмированы три ребенка 2022, 2011 и 2012 годов рождения. "Вчера из-за шквалистого ураганного ветра на территории области пострадали трое детей. Двоих из них сразу после осмотра врача отпустили домой. Одиннадцатилетний мальчик из Рославля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Смоленской областной клинической больницы. Сегодня он переведен в Федеральный центр травматологии, где будет прооперирован", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что власти продолжат следить за его состоянием и оказывать всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888413177.html

https://ria.ru/20230807/pogibshiy-1888736132.html

рославль

смоленская область

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происшествия, здоровье - общество, рославль, смоленская область, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)