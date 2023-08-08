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Биография Али Махамана Ламина Зейна

Биография Али Махамана Ламина Зейна - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Али Махамана Ламина Зейна

Нигерский политик и экономист Али Махаман Ламин Зейн родился в 1965 году в городе Зиндер, в южной части Нигера. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:53

2023-08-08T10:53

2023-08-08T10:53

справки

нигер

али махаман ламин зейн

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Нигерский политик и экономист Али Махаман Ламин Зейн родился в 1965 году в городе Зиндер, в южной части Нигера.Окончил Национальную школу управления (ENA) в Ниамее Национальную школу управления (ENA) в Ниамее. Он также является выпускником Центра финансовых, экономических и банковских исследований в Марселе и университета Париж-I (Франция).В 1991 году начал работать в министерстве экономики и финансов Нигера.В 2001 году возглавил администрацию президента Мамаду Танджи.С 2003 по 2010 года занимал пост министра экономики и финансов.В последующие годы был представителем Африканского банка развития в Кот-д'Ивуаре, Габоне и в Чаде.27 июля 2023 года нигерские военные завили, что свергли президента страны Мохамеда Базума. 28 июля командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества. Он был объявлен главой Нигера.8 августа 2023 года путчисты в Нигере назначили Али Махамана Ламина Зейна на должность премьер-министра страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, нигер, али махаман ламин зейн