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Биография Али Махамана Ламина Зейна
Биография Али Махамана Ламина Зейна - РИА Новости, 08.08.2023
Биография Али Махамана Ламина Зейна
Нигерский политик и экономист Али Махаман Ламин Зейн родился в 1965 году в городе Зиндер, в южной части Нигера. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:53
2023-08-08T10:53
2023-08-08T10:53
справки
нигер
али махаман ламин зейн
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Нигерский политик и экономист Али Махаман Ламин Зейн родился в 1965 году в городе Зиндер, в южной части Нигера.Окончил Национальную школу управления (ENA) в Ниамее Национальную школу управления (ENA) в Ниамее. Он также является выпускником Центра финансовых, экономических и банковских исследований в Марселе и университета Париж-I (Франция).В 1991 году начал работать в министерстве экономики и финансов Нигера.В 2001 году возглавил администрацию президента Мамаду Танджи.С 2003 по 2010 года занимал пост министра экономики и финансов.В последующие годы был представителем Африканского банка развития в Кот-д'Ивуаре, Габоне и в Чаде.27 июля 2023 года нигерские военные завили, что свергли президента страны Мохамеда Базума. 28 июля командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества. Он был объявлен главой Нигера.8 августа 2023 года путчисты в Нигере назначили Али Махамана Ламина Зейна на должность премьер-министра страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, нигер, али махаман ламин зейн
Справки, Нигер, Али Махаман Ламин Зейн
Нигерский политик и экономист Али Махаман Ламин Зейн родился в 1965 году
в городе Зиндер, в южной части Нигера.
Окончил Национальную школу управления (ENA) в Ниамее Национальную школу управления (ENA) в Ниамее. Он также является выпускником Центра финансовых, экономических и банковских исследований в Марселе и университета Париж-I (Франция).
В 1991 году начал работать в министерстве экономики и финансов Нигера.
В 2001 году возглавил администрацию президента Мамаду Танджи.
С 2003 по 2010 года занимал пост министра экономики и финансов.
В последующие годы был представителем
Африканского банка развития в Кот-д'Ивуаре, Габоне и в Чаде.
27 июля 2023 года нигерские военные завили
, что свергли президента страны Мохамеда Базума. 28 июля командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества. Он был объявлен
главой Нигера.
8 августа 2023 года путчисты в Нигере назначили
Али Махамана Ламина Зейна на должность премьер-министра страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников