https://ria.ru/20230808/niger-1888756402.html

Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны

Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны - РИА Новости, 08.08.2023

Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны

Путчисты в Нигере назначили на должность премьер-министра экономиста и бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:27

2023-08-08T01:27

2023-08-08T01:27

в мире

нигер

чад

нджамена

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Путчисты в Нигере назначили на должность премьер-министра экономиста и бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна. "Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире государственного телевидения Нигера RTN. Как отмечает издание ActuNiger, в настоящее время Ламин Зейн является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене, а ранее занимал ту же должность в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/nuland-1888753752.html

нигер

чад

нджамена

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в мире, нигер, чад, нджамена, переворот в нигере — 2023