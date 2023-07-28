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Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера - РИА Новости, 28.07.2023
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера
Лидер Национального совета по защите отечества будет исполнять обязанности главы Нигера, передает интернет-портал ActuNiger со ссылкой на заявление мятежников. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:28
2023-07-28T17:28
2023-07-28T19:03
нигер
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переворот в нигере — 2023
африканский союз
мохамед базум
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер Национального совета по защите отечества будет исполнять обязанности главы Нигера, передает интернет-портал ActuNiger со ссылкой на заявление мятежников."Президент совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне", — говорится в сообщении.Мятежники также заявили, что приостанавливают действие конституции от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. Национальный совет по защите отечества временно возьмет на себя полномочия исполнительной и законодательной власти. Отмечается, что состав членов совета определится решением главы мятежников.Сегодня командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230728/niger-1886887090.html
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нигер, в мире, переворот в нигере — 2023, африканский союз, мохамед базум, ниамей
Нигер, В мире, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз, Мохамед Базум, Ниамей
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера
Национальный совет по защите отечества приостановил действие конституции Нигера