Рейтинг@Mail.ru
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 28.07.2023 (обновлено: 19:03 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/konstitutsiya-1886943813.html
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера - РИА Новости, 28.07.2023
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера
Лидер Национального совета по защите отечества будет исполнять обязанности главы Нигера, передает интернет-портал ActuNiger со ссылкой на заявление мятежников. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:28
2023-07-28T19:03
нигер
в мире
переворот в нигере — 2023
африканский союз
мохамед базум
ниамей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_23:0:2827:1577_1920x0_80_0_0_7246e07538b5465f1f5beebedaccc491.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер Национального совета по защите отечества будет исполнять обязанности главы Нигера, передает интернет-портал ActuNiger со ссылкой на заявление мятежников.&quot;Президент совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне&quot;, — говорится в сообщении.Мятежники также заявили, что приостанавливают действие конституции от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. Национальный совет по защите отечества временно возьмет на себя полномочия исполнительной и законодательной власти. Отмечается, что состав членов совета определится решением главы мятежников.Сегодня командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230728/niger-1886887090.html
https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html
нигер
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_373:0:2476:1577_1920x0_80_0_0_914fa08032fc83bb0f2bf9dd5c5d2ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, в мире, переворот в нигере — 2023, африканский союз, мохамед базум, ниамей
Нигер, В мире, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз, Мохамед Базум, Ниамей
Лидера Национального совета по защите отечества объявили главой Нигера

Национальный совет по защите отечества приостановил действие конституции Нигера

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер Национального совета по защите отечества будет исполнять обязанности главы Нигера, передает интернет-портал ActuNiger со ссылкой на заявление мятежников.
«

"Президент совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне", — говорится в сообщении.

Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ЕС пригрозил Нигеру остановкой финансовой помощи
Вчера, 16:15
Мятежники также заявили, что приостанавливают действие конституции от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. Национальный совет по защите отечества временно возьмет на себя полномочия исполнительной и законодательной власти. Отмечается, что состав членов совета определится решением главы мятежников.
Сегодня командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке и чувствует себя хорошо.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере
27 июля, 20:12
 
НигерВ миреПереворот в Нигере — 2023Африканский союзМохамед БазумНиамей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала