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Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России
В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:38
2023-08-08T03:38
2023-08-08T03:38
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.Для этого специалисты проанализировали данные по бронированиям отелей в августе 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.Больше всего вырос спрос на отдых в Сеуле: гостиницы в столице Южной Кореи в августе бронируют в 7,5 раза чаще, чем прошлым летом. На втором месте рейтинга оказался Римини, отели в котором стали востребованы почти в четыре раза больше, а третью строчку занял Бангкок с ростом популярности в 3,5 раза.В три раза увеличился спрос на гостиницы в Дохе, в 2,2 раза — в Неаполе, а в 2,1 раза — в Баку. Также в сравнении с августом 2022-го российские туристы в два раза чаще стали интересоваться путешествиями в Афины и Паттайю. Замыкают десятку Алма-Ата, доля которой увеличилась на 80 процентов, и Тбилиси (+76,2 процента).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, сеул, римини, бангкок, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сеул, Римини, Бангкок, Туризм
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России
Исследование: в августе у россиян вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке