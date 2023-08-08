https://ria.ru/20230808/gorod-1888732599.html

Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России

Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России - РИА Новости, 08.08.2023

Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России

В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T03:38

2023-08-08T03:38

2023-08-08T03:38

туризм

новости - туризм

сеул

римини

бангкок

туризм

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.Для этого специалисты проанализировали данные по бронированиям отелей в августе 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.Больше всего вырос спрос на отдых в Сеуле: гостиницы в столице Южной Кореи в августе бронируют в 7,5 раза чаще, чем прошлым летом. На втором месте рейтинга оказался Римини, отели в котором стали востребованы почти в четыре раза больше, а третью строчку занял Бангкок с ростом популярности в 3,5 раза.В три раза увеличился спрос на гостиницы в Дохе, в 2,2 раза — в Неаполе, а в 2,1 раза — в Баку. Также в сравнении с августом 2022-го российские туристы в два раза чаще стали интересоваться путешествиями в Афины и Паттайю. Замыкают десятку Алма-Ата, доля которой увеличилась на 80 процентов, и Тбилиси (+76,2 процента).

https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html

сеул

римини

бангкок

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сеул, римини, бангкок, туризм