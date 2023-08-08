Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:38 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/gorod-1888732599.html
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России
В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:38
2023-08-08T03:38
туризм
новости - туризм
сеул
римини
бангкок
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602686966_0:170:3071:1897_1920x0_80_0_0_6ce8a63fae71c98bc84e5ec1bf6e0d2a.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.Для этого специалисты проанализировали данные по бронированиям отелей в августе 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.Больше всего вырос спрос на отдых в Сеуле: гостиницы в столице Южной Кореи в августе бронируют в 7,5 раза чаще, чем прошлым летом. На втором месте рейтинга оказался Римини, отели в котором стали востребованы почти в четыре раза больше, а третью строчку занял Бангкок с ростом популярности в 3,5 раза.В три раза увеличился спрос на гостиницы в Дохе, в 2,2 раза — в Неаполе, а в 2,1 раза — в Баку. Также в сравнении с августом 2022-го российские туристы в два раза чаще стали интересоваться путешествиями в Афины и Паттайю. Замыкают десятку Алма-Ата, доля которой увеличилась на 80 процентов, и Тбилиси (+76,2 процента).
https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html
сеул
римини
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602686966_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa222082049f1b26122abc37f5f73a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сеул, римини, бангкок, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сеул, Римини, Бангкок, Туризм
Эксперты назвали самые популярные зарубежные города у туристов из России

Исследование: в августе у россиян вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В августе у российских туристов вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Для этого специалисты проанализировали данные по бронированиям отелей в августе 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022-го.
Больше всего вырос спрос на отдых в Сеуле: гостиницы в столице Южной Кореи в августе бронируют в 7,5 раза чаще, чем прошлым летом. На втором месте рейтинга оказался Римини, отели в котором стали востребованы почти в четыре раза больше, а третью строчку занял Бангкок с ростом популярности в 3,5 раза.
В три раза увеличился спрос на гостиницы в Дохе, в 2,2 раза — в Неаполе, а в 2,1 раза — в Баку. Также в сравнении с августом 2022-го российские туристы в два раза чаще стали интересоваться путешествиями в Афины и Паттайю. Замыкают десятку Алма-Ата, доля которой увеличилась на 80 процентов, и Тбилиси (+76,2 процента).
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют
3 августа, 11:09
 
ТуризмНовости - ТуризмСеулРиминиБангкокТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала