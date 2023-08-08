https://ria.ru/20230808/briks-1888917217.html
Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС
Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 08.08.2023
Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС
Иран является сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС, Москва надеется на скорейшее вхождение республики в качестве полноправного члена в состав... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:06
2023-08-08T18:06
2023-08-08T18:06
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ТЕГЕРАН, 8 авг – РИА Новости. Иран является сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС, Москва надеется на скорейшее вхождение республики в качестве полноправного члена в состав организации, заявил в интервью иранскому агентству Mehr в ходе своего визита в Тегеран замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Иран – сильный кандидат для сотрудничества с БРИКС. Мы также провели переговоры с иранскими коллегами о сотрудничестве с Ирана с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ – ред.). Настанет время, когда Иран войдет в БРИКС в качестве полноправного члена", - приводит агентство Mehr слова Рябкова. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ближайший саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. Ранее Глава МИД ЮАР Наледи Пандор отметила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, юар, сергей рябков, сергей лавров, владимир путин, брикс, магатэ
В мире, Иран, Россия, ЮАР, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, МАГАТЭ
Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС
Mehr: замглавы МИД Рябков считает Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС