https://ria.ru/20230808/briks-1888917217.html

Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС

Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 08.08.2023

Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС

Иран является сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС, Москва надеется на скорейшее вхождение республики в качестве полноправного члена в состав... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:06

2023-08-08T18:06

2023-08-08T18:06

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ТЕГЕРАН, 8 авг – РИА Новости. Иран является сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС, Москва надеется на скорейшее вхождение республики в качестве полноправного члена в состав организации, заявил в интервью иранскому агентству Mehr в ходе своего визита в Тегеран замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Иран – сильный кандидат для сотрудничества с БРИКС. Мы также провели переговоры с иранскими коллегами о сотрудничестве с Ирана с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ – ред.). Настанет время, когда Иран войдет в БРИКС в качестве полноправного члена", - приводит агентство Mehr слова Рябкова. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ближайший саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. Ранее Глава МИД ЮАР Наледи Пандор отметила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

https://ria.ru/20230808/sotrudnichestvo-1888909952.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, юар, сергей рябков, сергей лавров, владимир путин, брикс, магатэ