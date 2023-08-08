https://ria.ru/20230808/armeniya-1888872843.html
Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении
Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении - РИА Новости, 08.08.2023
Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении
Сотрудники комитета Сената США по международным отношениям посетили во вторник село Корнидзор в Армении, которое находится рядом с Лачинским коридором,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:40
2023-08-08T15:40
2023-08-08T15:40
в мире
армения
сша
нагорный карабах
роберт менендес
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники комитета Сената США по международным отношениям посетили во вторник село Корнидзор в Армении, которое находится рядом с Лачинским коридором, связывающим республику с Нагорным Карабахом, сообщили в пресс-службе администрации Сюникской области. "По поручению председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса в Армении прибыла делегация во главе с сотрудниками аппарата комитета Сарой Аркин и Дамианом Мерфи... Сегодня делегация в сопровождении губернатора Сюникской области Роберта Гукасяна посетила село Корнидзор", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации области в соцсетях. Отмечается, что губернатор ознакомил членов делегации с ситуацией, сложившейся в результате блокады Лачинского коридора. Представители Комитета Сената США зафиксировали, что автомобили с гуманитарным грузом, отправленные правительством Армении в Нагорный Карабах, уже несколько дней стоят по эту сторону границы и не могут доставить груз нуждающимся, заявили в пресс-службе. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20230802/karabakh-1887884173.html
https://ria.ru/20230725/armeniya-1886226668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша, нагорный карабах, роберт менендес
В мире, Армения, США, Нагорный Карабах, Роберт Менендес
Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении
Сотрудники комитета Сената США посетили Корнидзор в Армении рядом с Лачинским коридором
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники комитета Сената США по международным отношениям посетили во вторник село Корнидзор в Армении, которое находится рядом с Лачинским коридором, связывающим республику с Нагорным Карабахом, сообщили в пресс-службе администрации Сюникской области.
"По поручению председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса
в Армении прибыла делегация во главе с сотрудниками аппарата комитета Сарой Аркин и Дамианом Мерфи... Сегодня делегация в сопровождении губернатора Сюникской области Роберта Гукасяна посетила село Корнидзор", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации области в соцсетях.
Глава МИД Армении обсудил с Боррелем ситуацию в Карабахе
Отмечается, что губернатор ознакомил членов делегации с ситуацией, сложившейся в результате блокады Лачинского коридора.
Представители Комитета Сената США зафиксировали, что автомобили с гуманитарным грузом, отправленные правительством Армении в Нагорный Карабах, уже несколько дней стоят по эту сторону границы и не могут доставить груз нуждающимся, заявили в пресс-службе.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех
в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку
объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт
и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ
и Азербайджана
2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
ВС Армении не обеспечивают безопасность Карабаха, заявил Пашинян