https://ria.ru/20230808/armeniya-1888872843.html

Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении

Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении - РИА Новости, 08.08.2023

Сотрудники комитета Сената США посетили село в Армении

Сотрудники комитета Сената США по международным отношениям посетили во вторник село Корнидзор в Армении, которое находится рядом с Лачинским коридором,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:40

2023-08-08T15:40

2023-08-08T15:40

в мире

армения

сша

нагорный карабах

роберт менендес

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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники комитета Сената США по международным отношениям посетили во вторник село Корнидзор в Армении, которое находится рядом с Лачинским коридором, связывающим республику с Нагорным Карабахом, сообщили в пресс-службе администрации Сюникской области. "По поручению председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса в Армении прибыла делегация во главе с сотрудниками аппарата комитета Сарой Аркин и Дамианом Мерфи... Сегодня делегация в сопровождении губернатора Сюникской области Роберта Гукасяна посетила село Корнидзор", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации области в соцсетях. Отмечается, что губернатор ознакомил членов делегации с ситуацией, сложившейся в результате блокады Лачинского коридора. Представители Комитета Сената США зафиксировали, что автомобили с гуманитарным грузом, отправленные правительством Армении в Нагорный Карабах, уже несколько дней стоят по эту сторону границы и не могут доставить груз нуждающимся, заявили в пресс-службе. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230802/karabakh-1887884173.html

https://ria.ru/20230725/armeniya-1886226668.html

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сша

нагорный карабах

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, сша, нагорный карабах, роберт менендес