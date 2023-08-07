https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории - РИА Новости, 07.08.2023
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории
Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:23
2023-08-07T18:23
2023-08-07T18:36
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
владимир мединский
анатолий торкунов
мгимо
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Цена нового - 849 рублей... Дешевле за счёт того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника", - сказал Кравцов в ходе презентации нового учебника отечественной истории для старших классов. Министр отметил, что обложка нового учебника - твердая, в отличие от старых, у которых была мягкая обложка. Кравцов также напомнил, что впервые в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888699283.html
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, анатолий торкунов, мгимо, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, МГИМО, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории
Кравцов: цена нового учебника истории составит 849 рублей, это на 20 процентов дешевле