https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html

Кравцов назвал стоимость нового учебника истории

Кравцов назвал стоимость нового учебника истории - РИА Новости, 07.08.2023

Кравцов назвал стоимость нового учебника истории

Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:23

2023-08-07T18:23

2023-08-07T18:36

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кравцов

владимир мединский

анатолий торкунов

мгимо

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Цена нового - 849 рублей... Дешевле за счёт того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника", - сказал Кравцов в ходе презентации нового учебника отечественной истории для старших классов. Министр отметил, что обложка нового учебника - твердая, в отличие от старых, у которых была мягкая обложка. Кравцов также напомнил, что впервые в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888699283.html

https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, анатолий торкунов, мгимо, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование