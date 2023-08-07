Рейтинг@Mail.ru
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 07.08.2023 (обновлено: 18:36 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории - РИА Новости, 07.08.2023
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории
Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:23
2023-08-07T18:36
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
владимир мединский
анатолий торкунов
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086042_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ddfd74be90d280e400c21d46838a34.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Цена нового - 849 рублей... Дешевле за счёт того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника", - сказал Кравцов в ходе презентации нового учебника отечественной истории для старших классов. Министр отметил, что обложка нового учебника - твердая, в отличие от старых, у которых была мягкая обложка. Кравцов также напомнил, что впервые в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888699283.html
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086042_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_ed49df16e1925ac6a20ca14653349365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, анатолий торкунов, мгимо, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, МГИМО, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал стоимость нового учебника истории

Кравцов: цена нового учебника истории составит 849 рублей, это на 20 процентов дешевле

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Цена нового - 849 рублей... Дешевле за счёт того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника", - сказал Кравцов в ходе презентации нового учебника отечественной истории для старших классов.
Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В России до конца 2025 года появятся госучебники по всем предметам
Вчера, 17:26
Министр отметил, что обложка нового учебника - твердая, в отличие от старых, у которых была мягкая обложка.
Кравцов также напомнил, что впервые в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя.
Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов
Вчера, 17:53
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей КравцовВладимир МединскийАнатолий ТоркуновМГИМОРоссийская академия наукСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала