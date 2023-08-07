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Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 07.08.2023
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11:43 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/puti-1888582550.html
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 07.08.2023
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП. Поправки в законодательство подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. Нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей

Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неустановленных местах

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКрытый пешеходный мост через железную дорогу
Крытый пешеходный мост через железную дорогу - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Крытый пешеходный мост через железную дорогу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в КоАП. Поправки в законодательство подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.
Нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
Электричка - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек
12 июля, 15:52
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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