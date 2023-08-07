https://ria.ru/20230807/puti-1888582550.html

Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей

Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 07.08.2023

Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП. Поправки в законодательство подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. Нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин