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Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 07.08.2023
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП. Поправки в законодательство подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. Нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неустановленных местах