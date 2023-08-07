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ООН призвала Баку восстановить передвижение по Лачинскому коридору

ООН призвала Баку восстановить передвижение по Лачинскому коридору - РИА Новости, 07.08.2023

ООН призвала Баку восстановить передвижение по Лачинскому коридору

Спецдокладчики ООН призвали Азербайджан немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:57

2023-08-07T20:57

2023-08-07T20:57

в мире

азербайджан

армения

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ЖЕНЕВА, 7 авг – РИА Новости. Спецдокладчики ООН призвали Азербайджан немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору. Азербайджанские пограничники в апреле установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. В декабре 2022 года ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. "Эксперты (ООН - ред.) призвали власти Азербайджана немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях, в соответствии с соглашением о прекращении огня от ноября 2020 года. Они также призвали российские миротворческие силы, дислоцированные в регионе, защищать коридор в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении спецдокладчиков, распространенном Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они считают, что блокада в течение последних семи месяцев, перекрывавшая единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, привела к тому, что "население столкнулось с острой нехваткой основных продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, повлияла на функционирование медицинских и образовательных учреждений и поставила под угрозу жизнь жителей". "Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства по уважению и защите прав человека, включая право на питание, здравоохранение, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми вовлеченными сторонами для поиска мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - добавляется в заявлении. Документ в том числе подписали специальные докладчики по вопросам о праве на питание Майкл Фахри и о праве на образование Фарида Шахид. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230730/arest-1887147204.html

https://ria.ru/20230725/garantii-1886267950.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, оон