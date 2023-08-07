https://ria.ru/20230807/festival-1888628203.html
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства - РИА Новости, 07.08.2023
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства
Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:57
2023-08-07T13:57
2023-08-07T15:04
астрахань
россия
денис мацуев
ильдар абдразаков
игорь бабушкин
большой театр
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882857303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b562b5aca632b8386c5c352b28442964.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Астраханцы и гости региона! Мы активно готовимся к проведению в Астрахани Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 22 августа по 6 сентября", - написал он. На фестивале выступят музыканты и певцы из Казахстана, Ирана, Туркмении, Азербайджана, России. Открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля. "Там сейчас развернуты масштабные работы по монтажу сценического пространства, устанавливаем светодиодные экраны и звуковое оборудование. В течение недели все конструкции будут готовы. Готовим для вас невероятное мультимедийное представление", - отметил губернатор. Предполагается, что в проекте примут участие оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Мехди Хоссейни. Концерты дадут народные артисты России: пианист Денис Мацуев и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". "Каспийские сезоны" - пример дружбы и сотрудничества стран, где с уважением относятся к культуре и национальным традициям всех народов. Для нашего региона большая честь уже в третий раз проводить фестиваль на своей земле", - заключил Бабушкин.
https://ria.ru/20230619/yarmarka-1879172072.html
https://ria.ru/20230529/astrakhan-1874856990.html
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882857303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccac981031af49a1c9199e5623478b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, россия, денис мацуев, ильдар абдразаков, игорь бабушкин, большой театр
Астрахань, Россия, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Игорь Бабушкин, Большой театр, Астраханская область
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства
В Астрахани с 22 августа по 6 сентября пройдет фестиваль искусства "Каспийские сезоны"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
"Астраханцы и гости региона! Мы активно готовимся к проведению в Астрахани Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 22 августа по 6 сентября", - написал он.
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства
На фестивале выступят музыканты и певцы из Казахстана
, Ирана
, Туркмении
, Азербайджана
, России
. Открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля.
"Там сейчас развернуты масштабные работы по монтажу сценического пространства, устанавливаем светодиодные экраны и звуковое оборудование. В течение недели все конструкции будут готовы. Готовим для вас невероятное мультимедийное представление", - отметил губернатор.
Предполагается, что в проекте примут участие оперные исполнители Ильдар Абдразаков
, Эльчин Азизов, Мехди Хоссейни. Концерты дадут народные артисты России: пианист Денис Мацуев
и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова
. Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин
".
"Каспийские сезоны" - пример дружбы и сотрудничества стран, где с уважением относятся к культуре и национальным традициям всех народов. Для нашего региона большая честь уже в третий раз проводить фестиваль на своей земле", - заключил Бабушкин.
Каспийский научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани