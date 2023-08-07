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В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства - РИА Новости, 07.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
13:57 07.08.2023 (обновлено: 15:04 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/festival-1888628203.html
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства - РИА Новости, 07.08.2023
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства
Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:57
2023-08-07T15:04
астрахань
россия
денис мацуев
ильдар абдразаков
игорь бабушкин
большой театр
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Астраханцы и гости региона! Мы активно готовимся к проведению в Астрахани Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 22 августа по 6 сентября", - написал он. На фестивале выступят музыканты и певцы из Казахстана, Ирана, Туркмении, Азербайджана, России. Открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля. "Там сейчас развернуты масштабные работы по монтажу сценического пространства, устанавливаем светодиодные экраны и звуковое оборудование. В течение недели все конструкции будут готовы. Готовим для вас невероятное мультимедийное представление", - отметил губернатор. Предполагается, что в проекте примут участие оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Мехди Хоссейни. Концерты дадут народные артисты России: пианист Денис Мацуев и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". "Каспийские сезоны" - пример дружбы и сотрудничества стран, где с уважением относятся к культуре и национальным традициям всех народов. Для нашего региона большая честь уже в третий раз проводить фестиваль на своей земле", - заключил Бабушкин.
https://ria.ru/20230619/yarmarka-1879172072.html
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астрахань, россия, денис мацуев, ильдар абдразаков, игорь бабушкин, большой театр
Астрахань, Россия, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Игорь Бабушкин, Большой театр, Астраханская область
В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства

В Астрахани с 22 августа по 6 сентября пройдет фестиваль искусства "Каспийские сезоны"

© iStock.com / shellexxВид на Астрахань
Вид на Астрахань - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / shellexx
Вид на Астрахань. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
"Астраханцы и гости региона! Мы активно готовимся к проведению в Астрахани Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 22 августа по 6 сентября", - написал он.
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На фестивале выступят музыканты и певцы из Казахстана, Ирана, Туркмении, Азербайджана, России. Открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля.
"Там сейчас развернуты масштабные работы по монтажу сценического пространства, устанавливаем светодиодные экраны и звуковое оборудование. В течение недели все конструкции будут готовы. Готовим для вас невероятное мультимедийное представление", - отметил губернатор.
Предполагается, что в проекте примут участие оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Мехди Хоссейни. Концерты дадут народные артисты России: пианист Денис Мацуев и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин".
"Каспийские сезоны" - пример дружбы и сотрудничества стран, где с уважением относятся к культуре и национальным традициям всех народов. Для нашего региона большая честь уже в третий раз проводить фестиваль на своей земле", - заключил Бабушкин.
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Астраханская областьАстраханьРоссияДенис МацуевИльдар АбдразаковИгорь БабушкинБольшой театр
 
 
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