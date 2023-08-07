https://ria.ru/20230807/festival-1888628203.html

В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства

В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства - РИА Новости, 07.08.2023

В Астрахани пройдет международный фестиваль искусства

Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:57

2023-08-07T13:57

2023-08-07T15:04

астрахань

россия

денис мацуев

ильдар абдразаков

игорь бабушкин

большой театр

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 22 августа по 6 сентября, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Астраханцы и гости региона! Мы активно готовимся к проведению в Астрахани Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 22 августа по 6 сентября", - написал он. На фестивале выступят музыканты и певцы из Казахстана, Ирана, Туркмении, Азербайджана, России. Открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля. "Там сейчас развернуты масштабные работы по монтажу сценического пространства, устанавливаем светодиодные экраны и звуковое оборудование. В течение недели все конструкции будут готовы. Готовим для вас невероятное мультимедийное представление", - отметил губернатор. Предполагается, что в проекте примут участие оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Мехди Хоссейни. Концерты дадут народные артисты России: пианист Денис Мацуев и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". "Каспийские сезоны" - пример дружбы и сотрудничества стран, где с уважением относятся к культуре и национальным традициям всех народов. Для нашего региона большая честь уже в третий раз проводить фестиваль на своей земле", - заключил Бабушкин.

https://ria.ru/20230619/yarmarka-1879172072.html

https://ria.ru/20230529/astrakhan-1874856990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астрахань, россия, денис мацуев, ильдар абдразаков, игорь бабушкин, большой театр