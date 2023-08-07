https://ria.ru/20230807/erdogan-1888541099.html

Источник: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

Источник: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Источник: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:01

2023-08-07T07:01

2023-08-07T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине, рассказал РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Господин президент (Тайип Эрдоган. — Прим. ред.) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших", — заявил источник.Анкара, по словам собеседника агентства, выступает за прекращение огня и начало переговоров. Источник назвал Эрдогана "единственным мировым лидером", который пользуется "искренним доверием" Владимира Путина и Владимира Зеленского, поддерживает контакт с ними и "делает все, чтобы в регионе воцарился мир".Как сообщили на прошлой неделе в Кремле, главы России и Турции условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи. В повестке переговоров — двусторонние отношения, Украина и зерновая сделка.Как рассказывал ранее Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи, в том числе получил приглашение приехать с визитом. Но во время предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить визит российского лидера как попытку повлиять на внутренние дела.Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента России в Турцию, но о конкретных сроках стороны не договаривались.Москва не раз выражала готовность к переговорам с Украиной, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуацию в соседней стране можно урегулировать только при учете территориальных изменений.

https://radiosputnik.ria.ru/20230805/gaz-1888323289.html

https://ria.ru/20230805/sdelka-1888407872.html

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в мире, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган