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"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка
"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка - РИА Новости, 06.08.2023
"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка
Школьные уроки русского мы запомнили на всю жизнь: волной подчеркиваем определение, новый абзац пишем с красной строки. Но откуда появились названия всех терминов с уроков? Существительное существует, прилагательное прилагается — а что делают суффикс и падеж? Рассказываем о происхождении терминов с уроков русского языка.
2023-08-06T12:00
2023-08-06T12:00
2023-08-06T12:00
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"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка
Школьные уроки русского мы запомнили на всю жизнь: волной подчеркиваем определение, новый абзац пишем с красной строки. Но откуда появились названия всех терминов с уроков? Существительное существует, прилагательное прилагается — а что делают суффикс и падеж? Рассказываем о происхождении терминов с уроков русского языка.
audio/mpeg
"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка
Школьные уроки русского мы запомнили на всю жизнь: волной подчеркиваем определение, новый абзац пишем с красной строки. Но откуда появились названия всех терминов с уроков? Существительное существует, прилагательное прилагается — а что делают суффикс и падеж? Рассказываем о происхождении терминов с уроков русского языка.
audio/mpeg
Чем богатая рифма отличается от бедной, а мужская от женской, и почему рифмовать на глаголы моветон? Ответ ищите в эпизоде "Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности"."Ты сделал мой день" и "терпеть ненавижу", "имеет место быть" и "чуть более чем полностью" — в одном из прошлых эпизодов разбирались, грамотны ли фразы, которые бесят?.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Ира ЛюбинаМонтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Как это по-русски, Подкаст, Школа, Образование - Общество, Общество, Литература, грамотность
"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка
Школьные уроки русского мы запомнили на всю жизнь: волной подчеркиваем определение, новый абзац пишем с красной строки. Но откуда появились названия всех терминов с уроков? Существительное существует, прилагательное прилагается — а что делают суффикс и падеж? Рассказываем о происхождении терминов с уроков русского языка.