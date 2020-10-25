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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201025/rifma-1581430160.html
Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности.
Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто! Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
2020-10-25T12:00
2020-10-25T12:00
как это по-русски
подкаст
а. с. пушкин
николай гумилев
владимир маяковский
михаил лермонтов
сергей есенин
александр пушкин
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Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности.
Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: Плохие и хорошие. Если бы все было так просто! Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, николай гумилев, владимир маяковский, михаил лермонтов, сергей есенин, александр пушкин, литература, общество

Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности.

12:00 25.10.2020
 
Как это по-русски
Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности.
Вчера, 12:00
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Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто! Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
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Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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