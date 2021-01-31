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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210131/istvud-1595350335.html
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
2021-01-31T12:09
2021-01-31T12:09
как это по-русски
культура
россия
подкаст
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
михаил шолохов
клинт иствуд
рудн
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"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
audio/mpeg
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
audio/mpeg
О том, почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”, мы рассказывали в эпизоде "Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?".Эпизод подготовлен при участии руководителя Центра исследований медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, культура, россия, подкаст, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, михаил шолохов, клинт иствуд, рудн, рональд рейган, история, интернет, общество

"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?

12:09 31.01.2021
 
Как это по-русски
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
12:09
Читать ria.ru в
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
О том, почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”, мы рассказывали в эпизоде "Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?".
Эпизод подготовлен при участии руководителя Центра исследований медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.
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________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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