https://ria.ru/20210131/istvud-1595350335.html
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
2021-01-31T12:09
2021-01-31T12:09
2021-01-31T12:09
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"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
audio/mpeg
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.
audio/mpeg
О том, почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”, мы рассказывали в эпизоде "Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?".Эпизод подготовлен при участии руководителя Центра исследований медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, культура, россия, подкаст, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, михаил шолохов, клинт иствуд, рудн, рональд рейган, история, интернет, общество
"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?
“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? Можно ли использовать фразы “чуть более чем полностью” и “терпеть ненавижу”. "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.