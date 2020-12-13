https://ria.ru/20201213/negramotno-1588684980.html

Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?

Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?

Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.

2020-12-13T12:00

2020-12-13T12:00

2020-12-13T12:00

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Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы? Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.

Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, культура, подкаст, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, рудн, история, интернет, общество