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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201213/negramotno-1588684980.html
Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?
Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?
Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.
2020-12-13T12:00
2020-12-13T12:00
как это по-русски
культура
подкаст
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
рудн
история
интернет
общество
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Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?
Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.
Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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4.7
96
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аудио, культура, подкаст, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, рудн, история, интернет, общество

Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?

12:00 13.12.2020
 
Как это по-русски
Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.
Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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