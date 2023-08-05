https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

С больной головы на здоровую: Запад обвиняет Россию в собственных грехах

С больной головы на здоровую: Запад обвиняет Россию в собственных грехах - РИА Новости, 05.08.2023

С больной головы на здоровую: Запад обвиняет Россию в собственных грехах

Лет через десять в учебниках по геополитике наверняка появится глава под названием "Ошибки демонизации России", а рассказ о том, как Запад пытался нас очернить, РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:03

аналитика

россия

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жозеп боррель

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евросоюз

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Лет через десять в учебниках по геополитике наверняка появится глава под названием "Ошибки демонизации России", а рассказ о том, как Запад пытался нас очернить, станет одним из ключевых примеров, чего делать ни в коем случае не следует.Зерновая сделка, или, как выражаются в высоких глобалистских кругах, grain deal, — эпизод этой кампании.Семьдесят два часа спустя, как Россия уведомила о прекращении действия соответствующего протокола, шеф общеевропейской дипломатии заявил, что "продовольственный кризис создан Россией".Прошло две недели, и неугомонный Жозеп Боррель зашел с флангов и с новой идеей. Как обычно, сообщение передало агентство Reuters. На этот раз глава внешней политики ЕС изрек, что "Россия создает у развивающихся стран зависимость от поставок дешевого зерна".Если бы пиар-служба — или как там называется департамент, который должен удерживать высшее руководство Евросоюза от сотрясания глупостями воздуха в публичном пространстве, — работала бы добросовестно, она должна была указать своему начальнику: либо "кризис продовольствия", либо "зависимость (то есть наличие продовольствия) от дешевого зерна". Поскольку первое исключает второе. Можно и наоборот.Но если для глобалистов факты не соответствуют картинке в их головах, то тем хуже для фактов, и ноту "ля", заданную Боррелем, подхватил его вашингтонский коллега и друг Блинкен, который в ООН заявил, что "нужно остановить превращение голода в оружие и способ шантажа".При этом Блинкен забыл или сделал вид, что не в курсе: Россия поддержала документ, подготовленный в том числе и ведомством Блинкена по голоду и конфликтам, который сами же США поставили на голосование в Совете Безопасности ООН, практически в тот же момент, когда госсекретарь делал свои заявления.Предположить, что Блинкен об этом не был информирован, сложно, если в принципе возможно. Предположить, что Боррель не владеет информацией о том, сколько зерна отгружала Россия нуждающимся в продовольствии странам, тоже затруднительно. Тогда возникает вопрос: а зачем два седовласых джентльмена вводят в заблуждение не только самих себя (в конце концов, каждый имеет право на свою картину реальности, если он ее не выставляет напоказ), но и мировое сообщество?Ведь их тезисы расщелкиваются в два счета, настолько там все шито белыми нитками.А ответ очень простой: проигрыш в кампании глобальной дезинформации, направленной против нас и нашей страны, отсутствие аргументов для поддержки глобалистской битвы, чтобы сохранить атлантистскую гегемонию, заставляет прибегать к обычной лжи. Вранью. По принципу "ложечки пусть и найдутся, но и осадочек непременно останется". Лапша, пусть и переваренная, повиснет на ушах "золотого миллиарда", какое-то время Запад может выиграть (при таком качестве игры это, кстати, тоже неточно).Ну и вообще, Россия — не только "агрессор против идеалов прогресса и демократии", но и хочет то ли голодом заморить, то ли, как торговец запрещенными веществами, на зерно свое бесплатное подсадить бедные страны. Короче, фу такой быть!Пока нас пытаются шантажировать тем, какими мы выглядим в глазах коллективного Запада (хотя нам это уже абсолютно безразлично), мы просто хотим напомнить, что сознательное создание ситуации с дефицитом продовольствия — как раз западное ноу-хау, которое использовалось и США, и Европой против нас с момента создания СССР вплоть до конца 80-х годов ХХ века, когда "красный проект" стало штормить. Политика санкций и ограничений, введенная знаменитой Директивой № 66 Рейгана, как раз предусматривала удушение советской экономики, и хотя голод как способ подтачивания действующей власти и способ шантажа там прямо не указывался, но ослабление экономики могло привести и к нему тоже — да, собственно, и привело.Так что мы последние сорок лет в курсе, как выглядят и шантаж, и продовольственная зависимость. Если у Борреля и Блинкена в этом отношении есть лакуны знаний, то мы готовы помочь им их ликвидировать. Ну и повторить: Россия как поставляла зерно нуждающимся, так и продолжит это делать. Вне зависимости от того, как к этому относятся в Брюсселе или в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888241154.html

https://ria.ru/20230803/zerno-1888084678.html

https://ria.ru/20230803/davlenie-1887995955.html

https://ria.ru/20230802/sdelka-1887868671.html

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, сша, европа, жозеп боррель, оон, евросоюз