https://ria.ru/20230803/zayavlenie-1888070244.html

Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам

Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам - РИА Новости, 03.08.2023

Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам

Россия поддерживает "в духе компромисса" заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН, заявил первый РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:02

2023-08-03T21:02

2023-08-03T21:02

в мире

сша

венесуэла

россия

дмитрий полянский

оон

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ООН, 3 авг – РИА Новости. Россия поддерживает "в духе компромисса" заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. "Мы отмечаем работу, проведенную нашими американскими коллегами в преддверии сегодняшнего заседания по согласованию заявления председателя Совета Безопасности по голоду и конфликтам. Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН. Полянский посетовал на то, что "за скобками" документа остались "последствия нелегитимных односторонних ограничительных мер и санкций, которые оказывают прямое негативное воздействие на продовольственную безопасность в мире". "Уместно было бы также напомнить о пункте 3 статьи 54 доппротокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с которым запреты на нападение или уничтожение объектов сельскохозяйственной инфраструктуры не действуют, если такие объекты используются для поддержания существования личного состава вооруженных сил или прямой поддержки военных действий", - сказал он. Гораздо полнее, по словам Полянского, такая проблематика отражена в заявлении представителя Венесуэлы, к которому Россия присоединяется. США с 1 августа на месяц стали председателем СБ ООН и созвали в четверг заседание для обсуждения глобальной продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20230728/zasedanie-1887003147.html

сша

венесуэла

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в мире, сша, венесуэла, россия, дмитрий полянский, оон