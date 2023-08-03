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Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам
Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам - РИА Новости, 03.08.2023
Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам
Россия поддерживает "в духе компромисса" заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН, заявил первый РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:02
2023-08-03T21:02
2023-08-03T21:02
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Россия поддерживает "в духе компромисса" заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. "Мы отмечаем работу, проведенную нашими американскими коллегами в преддверии сегодняшнего заседания по согласованию заявления председателя Совета Безопасности по голоду и конфликтам. Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН. Полянский посетовал на то, что "за скобками" документа остались "последствия нелегитимных односторонних ограничительных мер и санкций, которые оказывают прямое негативное воздействие на продовольственную безопасность в мире". "Уместно было бы также напомнить о пункте 3 статьи 54 доппротокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с которым запреты на нападение или уничтожение объектов сельскохозяйственной инфраструктуры не действуют, если такие объекты используются для поддержания существования личного состава вооруженных сил или прямой поддержки военных действий", - сказал он. Гораздо полнее, по словам Полянского, такая проблематика отражена в заявлении представителя Венесуэлы, к которому Россия присоединяется. США с 1 августа на месяц стали председателем СБ ООН и созвали в четверг заседание для обсуждения глобальной продовольственной безопасности.
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в мире, сша, венесуэла, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия поддержала заявление председателя ООН по голоду и конфликтам
Дмитрий Полянский: Россия поддерживает заявление СБ ООН по голоду и конфликтам
ООН, 3 авг – РИА Новости. Россия поддерживает "в духе компромисса" заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Мы отмечаем работу, проведенную нашими американскими коллегами в преддверии сегодняшнего заседания по согласованию заявления председателя Совета Безопасности по голоду и конфликтам. Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Полянский посетовал на то, что "за скобками" документа остались "последствия нелегитимных односторонних ограничительных мер и санкций, которые оказывают прямое негативное воздействие на продовольственную безопасность в мире".
"Уместно было бы также напомнить о пункте 3 статьи 54 доппротокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с которым запреты на нападение или уничтожение объектов сельскохозяйственной инфраструктуры не действуют, если такие объекты используются для поддержания существования личного состава вооруженных сил или прямой поддержки военных действий", - сказал он.
Гораздо полнее, по словам Полянского, такая проблематика отражена в заявлении представителя Венесуэлы
, к которому Россия присоединяется.
США с 1 августа на месяц стали председателем СБ ООН и созвали в четверг заседание для обсуждения глобальной продовольственной безопасности.
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом