https://ria.ru/20230805/vystavka-1888213383.html

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Орле

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Орле - РИА Новости, 05.08.2023

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Орле

Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в Орловском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до конца... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:30

2023-08-05T12:30

2023-08-05T12:32

орел

орловская область

освобождение 1943

президентский фонд культурных инициатив

миа "россия сегодня"

социальный навигатор

великая отечественная война (1941-1945)

риа новости

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ОРЕЛ, 5 авг – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в Орловском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до конца августа.Это пятая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону. А накануне, 4 августа, экспозицию "Освобождение. 1943" развернули в молодежном культурном центре Белгородского государственного университета. Также фотографии проекта об освобождении Орла можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно."5 августа 1943 года навсегда останется в истории днем триумфа нашего народа на пути к маю 1945 года. Орловщина, город Орёл – символы этого триумфа, важнейшие страницы в летописи общей великой Победы, – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков. – Мы помним и чтим доблесть тех героев, кто не щадил свои жизни и насмерть стоял на Сабуровском поле, штурмовал Кривцовские высоты, кто 5 августа первым ворвался в Орёл. Мы помним подвиг тех, кто ковал трудную победу в тылу, мужество партизан и подпольщиков. Их отвагу и силу переняло новое поколение защитников Отечества, которые сейчас выполняют боевые задачи на линии фронта в ходе специальной военной операции. В нас никогда не угаснет связь с великими предками, воинами-освободителями, которым мы обязаны своей жизнью и мирным небом над Орловщиной. Имена и подвиги этих героев навсегда вписаны в историю России, а наша задача – достойно хранить эту память и быть верными их заветам"."Орел и Белгород – города первого салюта, прогремевшего в Москве во время Великой Отечественной войны. 5 августа 1943 года столица салютовала освободившим их доблестным войскам Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов, – напомнил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – Взятие Орла и Белгорода ознаменовало перелом в Курской битве – ключевом сражении Второй мировой. Причем сейчас параллели с ситуацией на Украине напрашиваются сами собой. Как тогда, так и сейчас против нас были немецкие танки с белыми крестами. Тогда – "Тигры", сейчас – "Леопарды". Победили тогда, победим и сейчас. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица людей, которые сражались на Курской дуге за свою землю, за своих близких. Корреспонденты Совинформбюро, предшественника РИА Новости, вели непрерывную летопись этой битвы под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью. Главный герой представленных на выставке фотографий – народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший"."Нацистская оккупация стала тяжёлым испытанием для жителей региона. Осуществление гитлеровцами политики геноцида в отношении мирного населения Орловской области подтверждается многочисленными документами. Известно, что на оккупированной территории находилось несколько концлагерей, в которых наряду с военнопленными истязали, морили голодом и убивали мирных жителей. Проект "Освобождение" был создан для того, чтобы о событиях того времени не забыли, чтобы остались в памяти имена героев, которые освобождали Орловщину. Экспозиция создана с помощью инструментов мультимедиа. Это значит, что она будет интересна и взрослым, и совсем юным посетителям, которых важно знакомить с историей родного региона, в том числе в контексте истории большой страны", – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов."Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества – Орловско-Курская битва. Как верно отметил маршал Г.К. Жуков: "Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Масштабный проект "Освобождение" помогает нам не забыть об этих драматических и славных страницах истории. На фотографиях военных корреспондентов – люди, которые спасли свою страну, восстановили то, что было разрушено врагом. И сегодня, вглядываясь в их лица, мы черпаем силы для настоящего и будущего нашей Родины", – указал директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.

https://ria.ru/20230804/belgorod-1888047965.html

https://ria.ru/20230526/orlovischna-1874131429.html

https://ria.ru/20230609/orel-1877266440.html

https://ria.ru/20230601/proekty-1875486757.html

орел

орловская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орел, орловская область, освобождение 1943, президентский фонд культурных инициатив, миа "россия сегодня", социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945), риа новости, новости агентства