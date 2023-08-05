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Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:15
2023-08-05T19:15
2023-08-05T19:21
политика
нато
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой", — говорится в статье.По словам Экса, Киев испытывает острую нехватку артиллерии, что серьезно бьет по боеспособности украинских силовиков.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и понесли большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html
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политика, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия
Политика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Forbes: ВСУ не могут остановить стремительное наступление россиян в ЛНР