Рейтинг@Mail.ru
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 05.08.2023 (обновлено: 19:21 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:15
2023-08-05T19:21
политика
нато
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой", — говорится в статье.По словам Экса, Киев испытывает острую нехватку артиллерии, что серьезно бьет по боеспособности украинских силовиков.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и понесли большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия
Политика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР

Forbes: ВСУ не могут остановить стремительное наступление россиян в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«
"Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой", — говорится в статье.
По словам Экса, Киев испытывает острую нехватку артиллерии, что серьезно бьет по боеспособности украинских силовиков.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и понесли большие потери.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье
Вчера, 15:03
 
ПолитикаНАТОВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала