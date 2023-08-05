https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html

Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР

Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023

Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР

Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:15

2023-08-05T19:15

2023-08-05T19:21

политика

нато

вооруженные силы украины

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия стремительно наступает в западной части Луганской Народной Республики, создавая серьезные проблемы для ВСУ, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой", — говорится в статье.По словам Экса, Киев испытывает острую нехватку артиллерии, что серьезно бьет по боеспособности украинских силовиков.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и понесли большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия