https://ria.ru/20230805/ukraina-1888357805.html

В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран

В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран - РИА Новости, 05.08.2023

В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран

Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:51

2023-08-05T15:51

2023-08-05T16:57

украина

джидда

в мире

саудовская аравия

ли хуэй

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg

ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.Накануне местные власти анонсировали проведение этого мероприятия на уровне советников по национальной безопасности. Предполагается, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

украина

джидда

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, джидда, в мире, саудовская аравия, ли хуэй, мария захарова