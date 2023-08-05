В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран
В Саудовской Аравии начались переговоры по урегулированию на Украине с участием 30 стран
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Накануне местные власти анонсировали проведение этого мероприятия на уровне советников по национальной безопасности. Предполагается, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.
Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.
В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.