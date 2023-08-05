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В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран - РИА Новости, 05.08.2023
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15:51 05.08.2023 (обновлено: 16:57 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/ukraina-1888357805.html
В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран
В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран - РИА Новости, 05.08.2023
В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран
Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:51
2023-08-05T16:57
украина
джидда
в мире
саудовская аравия
ли хуэй
мария захарова
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ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.Накануне местные власти анонсировали проведение этого мероприятия на уровне советников по национальной безопасности. Предполагается, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
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украина, джидда, в мире, саудовская аравия, ли хуэй, мария захарова
Украина, Джидда, В мире, Саудовская Аравия, Ли Хуэй, Мария Захарова
В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием 30 стран

В Саудовской Аравии начались переговоры по урегулированию на Украине с участием 30 стран

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 5 авг — РИА Новости. Двухдневные консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, передает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Накануне местные власти анонсировали проведение этого мероприятия на уровне советников по национальной безопасности. Предполагается, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.
Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.
В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
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УкраинаДжиддаВ миреСаудовская АравияЛи ХуэйМария Захарова
 
 
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