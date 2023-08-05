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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:52
2023-08-05T05:52
2023-08-05T07:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В шести областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях. Согласно информации на карте, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно — около 5.49.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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полтавская область
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одесская область
харьковская область
днепропетровская область
кировоградская область
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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях на юге Украины объявили воздушную тревогу