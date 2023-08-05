https://ria.ru/20230805/simpsony-1887309070.html

Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"

Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны" - РИА Новости, 05.08.2023

Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"

Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:03

культура

симпсоны

титаник (судно)

дональд трамп

коронавирус covid-19

сирия

сербия

кино и сериалы

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того, что сценаристы воспринимали как маловероятное и абсурдное, а потому смешное. О фантазиях, ставших реальностью, и о том, что пугает поклонников проекта, — в материале РИА Новости.Батискаф "Титан": трагедия в поисках сокровищВ "Симпсонах" есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне этого года.В серии 2006-го "Настоящий отец Гомера" Гомер Симпсон и Мейсон Фэйрбенкс, которого герой принимает за своего биологического родителя, спускаются в поисках сокровищ на дно океана в индивидуальных батискафах. Аппарат Гомера застревает в кораллах, в нем стремительно сокращается уровень кислорода. Затем персонаж просыпается в больничной палате.Трамп: президентство и угроза арестаВ одном из эпизодов 2000-го Барт Симпсон видит будущее: через 30 лет его сестра Лиза должна стать президентом. Ей придется бороться с дефицитом бюджета, который оставил предшественник — Дональд Трамп. Таким образом, сценаристы предсказали приход бизнесмена в Белый дом за 16 лет до этого. Справедливости ради надо сказать, что в 1999-м Трамп объявил себя потенциальным кандидатом на этот пост.В серии "Лиза против Малибу Стэйси" 1994-го в выпуске новостей, посвященном новой кукле — аналогу Барби, вскользь упоминается арест президента. Поклонники сериала увидели аналогию с формальным арестом экс-главы страны Трампа в год премьеры фильма "Барби". Одетый "Давид": американцы возмущены наготой скульптурыВесной 2023-го директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена статуя Микеланджело Буонарроти "Давид". Кто-то даже назвал скульптуру порнографической.Ситуация похожа на сюжет одной из серий "Симпсонов" в 1990-м: жители Спрингфилда протестовали против привезенного в город шедевра из-за его наготы.Вирус из Азии: пандемия за 26 лет до ковидаВ 1993 году авторы "Симпсонов" включили в эпизод "Оковы Мардж" эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии. Спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса.Правда, в сериале вирус прибыл из японской Осаки, а не китайского Уханя.Ближневосточный конфликт: бомбы и флаг со звездамиВ серии "Юные таланты" 2001-го в музыкальном клипе Барта Симпсона мелькают бомбы, которые певцы сбрасывают на людей ближневосточной внешности с флагом, напоминающим сирийский. В сериале на нем изображены зеленая, белая и черная полосы с тремя красными звездами посередине, тогда как на флаге Сирии — красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами.Некоторые решили, что авторы фильма предвидели конфликт в Сирии, который начался спустя десять лет.Предсказание на осень: новости из КосовоНа волне обострения конфликта между Сербией и Косово в прошлом месяце фанаты "Симпсонов" вспомнили зловещее предсказание мультсериала. Американская журналистка Натали Моррис обратила внимание на эпизод "Дом вдали от Гомера", который вышел на экраны в 2005-м. Семейство Симпсонов приходит в кинотеатр, где показывают фильм "Косовская осень" о войне в регионе.Журналистка также акцентировала внимание на другой детали: в том же кинотеатре показывают фильм "Лифт Оппенгеймера", что напомнило о вышедшей нынешним летом драме, посвященной американскому физику Роберту Оппенгеймеру.

https://ria.ru/20230721/zadornov-1885295550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

симпсоны, титаник (судно), дональд трамп, коронавирус covid-19, сирия, сербия, кино и сериалы