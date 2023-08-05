Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того, что сценаристы воспринимали как маловероятное и абсурдное, а потому смешное. О фантазиях, ставших реальностью, и о том, что пугает поклонников проекта, — в материале РИА Новости.
Батискаф "Титан": трагедия в поисках сокровищ
В "Симпсонах" есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне этого года.
© 20th Century Fox Television Animation Кадр из мультсериала "Симпсоны"
© 20th Century Fox Television Animation
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
В серии 2006-го "Настоящий отец Гомера" Гомер Симпсон и Мейсон Фэйрбенкс, которого герой принимает за своего биологического родителя, спускаются в поисках сокровищ на дно океана в индивидуальных батискафах. Аппарат Гомера застревает в кораллах, в нем стремительно сокращается уровень кислорода. Затем персонаж просыпается в больничной палате.
Трамп: президентство и угроза ареста
В одном из эпизодов 2000-го Барт Симпсон видит будущее: через 30 лет его сестра Лиза должна стать президентом. Ей придется бороться с дефицитом бюджета, который оставил предшественник — Дональд Трамп. Таким образом, сценаристы предсказали приход бизнесмена в Белый дом за 16 лет до этого. Справедливости ради надо сказать, что в 1999-м Трамп объявил себя потенциальным кандидатом на этот пост.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны", 2015
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны", 2015
В серии "Лиза против Малибу Стэйси" 1994-го в выпуске новостей, посвященном новой кукле — аналогу Барби, вскользь упоминается арест президента. Поклонники сериала увидели аналогию с формальным арестом экс-главы страны Трампа в год премьеры фильма "Барби".
Одетый "Давид": американцы возмущены наготой скульптуры
Весной 2023-го директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена статуя Микеланджело Буонарроти "Давид". Кто-то даже назвал скульптуру порнографической.
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989
Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
Ситуация похожа на сюжет одной из серий "Симпсонов" в 1990-м: жители Спрингфилда протестовали против привезенного в город шедевра из-за его наготы.
Вирус из Азии: пандемия за 26 лет до ковида
В 1993 году авторы "Симпсонов" включили в эпизод "Оковы Мардж" эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии. Спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны", 1993
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны", 1993
Правда, в сериале вирус прибыл из японской Осаки, а не китайского Уханя.
Ближневосточный конфликт: бомбы и флаг со звездами
В серии "Юные таланты" 2001-го в музыкальном клипе Барта Симпсона мелькают бомбы, которые певцы сбрасывают на людей ближневосточной внешности с флагом, напоминающим сирийский. В сериале на нем изображены зеленая, белая и черная полосы с тремя красными звездами посередине, тогда как на флаге Сирии — красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами.
© 20th Century Fox Television AnimationКадр из мультсериала "Симпсоны"
© 20th Century Fox Television Animation
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Некоторые решили, что авторы фильма предвидели конфликт в Сирии, который начался спустя десять лет.
Предсказание на осень: новости из Косово
На волне обострения конфликта между Сербией и Косово в прошлом месяце фанаты "Симпсонов" вспомнили зловещее предсказание мультсериала. Американская журналистка Натали Моррис обратила внимание на эпизод "Дом вдали от Гомера", который вышел на экраны в 2005-м. Семейство Симпсонов приходит в кинотеатр, где показывают фильм "Косовская осень" о войне в регионе.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны"
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Журналистка также акцентировала внимание на другой детали: в том же кинотеатре показывают фильм "Лифт Оппенгеймера", что напомнило о вышедшей нынешним летом драме, посвященной американскому физику Роберту Оппенгеймеру.