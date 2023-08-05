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Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны" - РИА Новости, 05.08.2023
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Культура
 
08:00 05.08.2023 (обновлено: 08:03 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/simpsony-1887309070.html
Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"
Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны" - РИА Новости, 05.08.2023
Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"
Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:00
2023-08-05T08:03
культура
симпсоны
титаник (судно)
дональд трамп
коронавирус covid-19
сирия
сербия
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того, что сценаристы воспринимали как маловероятное и абсурдное, а потому смешное. О фантазиях, ставших реальностью, и о том, что пугает поклонников проекта, — в материале РИА Новости.Батискаф "Титан": трагедия в поисках сокровищВ "Симпсонах" есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне этого года.В серии 2006-го "Настоящий отец Гомера" Гомер Симпсон и Мейсон Фэйрбенкс, которого герой принимает за своего биологического родителя, спускаются в поисках сокровищ на дно океана в индивидуальных батискафах. Аппарат Гомера застревает в кораллах, в нем стремительно сокращается уровень кислорода. Затем персонаж просыпается в больничной палате.Трамп: президентство и угроза арестаВ одном из эпизодов 2000-го Барт Симпсон видит будущее: через 30 лет его сестра Лиза должна стать президентом. Ей придется бороться с дефицитом бюджета, который оставил предшественник — Дональд Трамп. Таким образом, сценаристы предсказали приход бизнесмена в Белый дом за 16 лет до этого. Справедливости ради надо сказать, что в 1999-м Трамп объявил себя потенциальным кандидатом на этот пост.В серии "Лиза против Малибу Стэйси" 1994-го в выпуске новостей, посвященном новой кукле — аналогу Барби, вскользь упоминается арест президента. Поклонники сериала увидели аналогию с формальным арестом экс-главы страны Трампа в год премьеры фильма "Барби". Одетый "Давид": американцы возмущены наготой скульптурыВесной 2023-го директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена статуя Микеланджело Буонарроти "Давид". Кто-то даже назвал скульптуру порнографической.Ситуация похожа на сюжет одной из серий "Симпсонов" в 1990-м: жители Спрингфилда протестовали против привезенного в город шедевра из-за его наготы.Вирус из Азии: пандемия за 26 лет до ковидаВ 1993 году авторы "Симпсонов" включили в эпизод "Оковы Мардж" эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии. Спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса.Правда, в сериале вирус прибыл из японской Осаки, а не китайского Уханя.Ближневосточный конфликт: бомбы и флаг со звездамиВ серии "Юные таланты" 2001-го в музыкальном клипе Барта Симпсона мелькают бомбы, которые певцы сбрасывают на людей ближневосточной внешности с флагом, напоминающим сирийский. В сериале на нем изображены зеленая, белая и черная полосы с тремя красными звездами посередине, тогда как на флаге Сирии — красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами.Некоторые решили, что авторы фильма предвидели конфликт в Сирии, который начался спустя десять лет.Предсказание на осень: новости из КосовоНа волне обострения конфликта между Сербией и Косово в прошлом месяце фанаты "Симпсонов" вспомнили зловещее предсказание мультсериала. Американская журналистка Натали Моррис обратила внимание на эпизод "Дом вдали от Гомера", который вышел на экраны в 2005-м. Семейство Симпсонов приходит в кинотеатр, где показывают фильм "Косовская осень" о войне в регионе.Журналистка также акцентировала внимание на другой детали: в том же кинотеатре показывают фильм "Лифт Оппенгеймера", что напомнило о вышедшей нынешним летом драме, посвященной американскому физику Роберту Оппенгеймеру.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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симпсоны, титаник (судно), дональд трамп, коронавирус covid-19, сирия, сербия, кино и сериалы
Культура, Симпсоны, Титаник (судно), Дональд Трамп, Коронавирус COVID-19, Сирия, Сербия, Кино и сериалы

Умеют угадывать будущее: что предсказали "Симпсоны"

© www.zipsites.ruМультсериал "Симпсоны"
Мультсериал Симпсоны
© www.zipsites.ru
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Авторов американского мультсериала "Симпсоны" порой называют пророками. Почти за 34 года экранной жизни анимационного семейства в мире случилось немало того, что сценаристы воспринимали как маловероятное и абсурдное, а потому смешное. О фантазиях, ставших реальностью, и о том, что пугает поклонников проекта, — в материале РИА Новости.

Батискаф "Титан": трагедия в поисках сокровищ

В "Симпсонах" есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне этого года.
© 20th Century Fox Television Animation Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Television Animation
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
В серии 2006-го "Настоящий отец Гомера" Гомер Симпсон и Мейсон Фэйрбенкс, которого герой принимает за своего биологического родителя, спускаются в поисках сокровищ на дно океана в индивидуальных батискафах. Аппарат Гомера застревает в кораллах, в нем стремительно сокращается уровень кислорода. Затем персонаж просыпается в больничной палате.

Трамп: президентство и угроза ареста

В одном из эпизодов 2000-го Барт Симпсон видит будущее: через 30 лет его сестра Лиза должна стать президентом. Ей придется бороться с дефицитом бюджета, который оставил предшественник — Дональд Трамп. Таким образом, сценаристы предсказали приход бизнесмена в Белый дом за 16 лет до этого. Справедливости ради надо сказать, что в 1999-м Трамп объявил себя потенциальным кандидатом на этот пост.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны", 2015
Кадр из мультсериала Симпсоны 2015 года
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны", 2015
В серии "Лиза против Малибу Стэйси" 1994-го в выпуске новостей, посвященном новой кукле — аналогу Барби, вскользь упоминается арест президента. Поклонники сериала увидели аналогию с формальным арестом экс-главы страны Трампа в год премьеры фильма "Барби".

Одетый "Давид": американцы возмущены наготой скульптуры

Весной 2023-го директор частной школы во Флориде уволился после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения, на котором была представлена статуя Микеланджело Буонарроти "Давид". Кто-то даже назвал скульптуру порнографической.
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
Кадр из мультфильмы Симпсоны
© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989
Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
Ситуация похожа на сюжет одной из серий "Симпсонов" в 1990-м: жители Спрингфилда протестовали против привезенного в город шедевра из-за его наготы.

Вирус из Азии: пандемия за 26 лет до ковида

В 1993 году авторы "Симпсонов" включили в эпизод "Оковы Мардж" эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии. Спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны", 1993
Кадр из мультсериала Симпсоны 1993 года
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны", 1993
Правда, в сериале вирус прибыл из японской Осаки, а не китайского Уханя.

Ближневосточный конфликт: бомбы и флаг со звездами

В серии "Юные таланты" 2001-го в музыкальном клипе Барта Симпсона мелькают бомбы, которые певцы сбрасывают на людей ближневосточной внешности с флагом, напоминающим сирийский. В сериале на нем изображены зеленая, белая и черная полосы с тремя красными звездами посередине, тогда как на флаге Сирии — красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами.
© 20th Century Fox Television AnimationКадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Television Animation
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Некоторые решили, что авторы фильма предвидели конфликт в Сирии, который начался спустя десять лет.

Предсказание на осень: новости из Косово

На волне обострения конфликта между Сербией и Косово в прошлом месяце фанаты "Симпсонов" вспомнили зловещее предсказание мультсериала. Американская журналистка Натали Моррис обратила внимание на эпизод "Дом вдали от Гомера", который вышел на экраны в 2005-м. Семейство Симпсонов приходит в кинотеатр, где показывают фильм "Косовская осень" о войне в регионе.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Журналистка также акцентировала внимание на другой детали: в том же кинотеатре показывают фильм "Лифт Оппенгеймера", что напомнило о вышедшей нынешним летом драме, посвященной американскому физику Роберту Оппенгеймеру.
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