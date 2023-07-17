Рейтинг@Mail.ru
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:41 17.07.2023 (обновлено: 11:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/predskazanie-1884512637.html
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года - РИА Новости, 17.07.2023
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года
В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:41
2023-07-17T11:48
культура
новости культуры
кино и сериалы
симпсоны
косово
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884512160_0:93:1383:871_1920x0_80_0_0_e12c21c596aed2a4875fb58f3a60b298.png
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.&quot;Косово. Вы видели этот мем из &quot;Симпсонов&quot;, предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще&quot;, — рассказала она.Моррис увидела пророчество в эпизоде "Дом вдали от Гомера". На экраны он вышел в 2005 году. Кроме того, журналистка обратила внимание, что в этой сцене есть и другая любопытная деталь."В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм "Оппенгеймер"", — добавила она.Как отметила Моррис, последние новости показывают, что предсказания в "Симпсонах" продолжают сбываться. В качестве примера она привела недавнюю трагедию на батискафе "Титан". Ранее поклонники телепроекта вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в плавание к затонувшему кораблю, а у главного героя начал заканчиваться кислород.
https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884512160_61:0:1329:951_1920x0_80_0_0_a27750844b156b66c1850932b127d477.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, косово, сербия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Симпсоны, Косово, Сербия
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года

Американская журналистка Моррис: в "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года

© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.
«

"Косово. Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще", — рассказала она.

Моррис увидела пророчество в эпизоде "Дом вдали от Гомера". На экраны он вышел в 2005 году. Кроме того, журналистка обратила внимание, что в этой сцене есть и другая любопытная деталь.
"В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм "Оппенгеймер"", — добавила она.
Как отметила Моррис, последние новости показывают, что предсказания в "Симпсонах" продолжают сбываться. В качестве примера она привела недавнюю трагедию на батискафе "Титан". Ранее поклонники телепроекта вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в плавание к затонувшему кораблю, а у главного героя начал заканчиваться кислород.
Кадр из мультфильмы Симпсоны
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"
29 марта, 03:00
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСимпсоныКосовоСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала