https://ria.ru/20230717/predskazanie-1884512637.html
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года - РИА Новости, 17.07.2023
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года
В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:41
2023-07-17T01:41
2023-07-17T11:48
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News."Косово. Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще", — рассказала она.Моррис увидела пророчество в эпизоде "Дом вдали от Гомера". На экраны он вышел в 2005 году. Кроме того, журналистка обратила внимание, что в этой сцене есть и другая любопытная деталь."В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм "Оппенгеймер"", — добавила она.Как отметила Моррис, последние новости показывают, что предсказания в "Симпсонах" продолжают сбываться. В качестве примера она привела недавнюю трагедию на батискафе "Титан". Ранее поклонники телепроекта вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в плавание к затонувшему кораблю, а у главного героя начал заканчиваться кислород.
https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, косово, сербия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Симпсоны, Косово, Сербия
В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года
Американская журналистка Моррис: в "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News
.
«
"Косово. Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще", — рассказала она.
Моррис увидела пророчество в эпизоде "Дом вдали от Гомера". На экраны он вышел в 2005 году. Кроме того, журналистка обратила внимание, что в этой сцене есть и другая любопытная деталь.
"В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм "Оппенгеймер"", — добавила она.
Как отметила Моррис, последние новости показывают, что предсказания в "Симпсонах" продолжают сбываться. В качестве примера она привела недавнюю трагедию на батискафе "Титан". Ранее поклонники телепроекта вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в плавание к затонувшему кораблю, а у главного героя начал заканчиваться кислород.
В Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"