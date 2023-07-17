https://ria.ru/20230717/predskazanie-1884512637.html

В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года

В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года - РИА Новости, 17.07.2023

В "Симпсонах" увидели жуткое предсказание на осень 2023 года

В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T01:41

2023-07-17T01:41

2023-07-17T11:48

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В "Симпсонах" предсказали войну в Косово осенью 2023 года, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News."Косово. Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще", — рассказала она.Моррис увидела пророчество в эпизоде "Дом вдали от Гомера". На экраны он вышел в 2005 году. Кроме того, журналистка обратила внимание, что в этой сцене есть и другая любопытная деталь."В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет фильм "Оппенгеймер"", — добавила она.Как отметила Моррис, последние новости показывают, что предсказания в "Симпсонах" продолжают сбываться. В качестве примера она привела недавнюю трагедию на батискафе "Титан". Ранее поклонники телепроекта вспомнили о сцене, в которой подводная лодка отправилась в плавание к затонувшему кораблю, а у главного героя начал заканчиваться кислород.

https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html

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Максим Горбачев

новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, косово, сербия