https://ria.ru/20230805/punkty-1888355128.html

ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ

ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ

Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:28

2023-08-05T15:28

2023-08-05T17:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны."Потери противника составили более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен", — уточнили в ведомстве.Кроме того, министерство опубликовало кадры боя, в результате которого удалось освободить этот населенный пункт. На снятом с беспилотника видео, в частности, демонстрируется огонь российских подразделений по украинским позициям, оборудованным в полуразрушенных жилых домах. Также видны перемещения пехоты ВСУ, которая попадает под разрывы боеприпасов.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение населенного пункта Новоселовское в ЛНР Минобороны России опубликовало кадры боя на Купянском направлении, в ходе был освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР. 2023-08-05T15:28 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины