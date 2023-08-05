https://ria.ru/20230805/punkty-1888355128.html
ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ
ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ
Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:28
2023-08-05T15:28
2023-08-05T17:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны."Потери противника составили более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен", — уточнили в ведомстве.Кроме того, министерство опубликовало кадры боя, в результате которого удалось освободить этот населенный пункт. На снятом с беспилотника видео, в частности, демонстрируется огонь российских подразделений по украинским позициям, оборудованным в полуразрушенных жилых домах. Также видны перемещения пехоты ВСУ, которая попадает под разрывы боеприпасов.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
россия
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Освобождение населенного пункта Новоселовское в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры боя на Купянском направлении, в ходе был освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР.
2023-08-05T15:28
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ
Минобороны: российские ВС при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ