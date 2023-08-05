"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Вооруженные силы Украины потеряли сотни тысяч солдат
© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.
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“Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 000 свежевырытых могил", — указал эксперт.
По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ – это масштабный провал, который ничего не дал киевскому режиму. Он обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что и привело к такому большому числу потерь.
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"Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо. И мы говорим им: выходите, начинайте эту атаку, захватите несколько километров местности, это покажет НАТО и нашим донорам, что вы еще живы. Это безумие. Это бессмысленно. И люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны", — подытожил бывший советник.
Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.