https://ria.ru/20230805/poteri-1888347105.html

"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине

"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023

"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине

С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:14

2023-08-05T14:14

2023-08-05T14:14

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.“Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 000 свежевырытых могил", — указал эксперт.По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ – это масштабный провал, который ничего не дал киевскому режиму. Он обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что и привело к такому большому числу потерь."Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо. И мы говорим им: выходите, начинайте эту атаку, захватите несколько километров местности, это покажет НАТО и нашим донорам, что вы еще живы. Это безумие. Это бессмысленно. И люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны", — подытожил бывший советник.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша