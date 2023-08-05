Рейтинг@Mail.ru
"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/poteri-1888347105.html
"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине
"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине
С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:14
2023-08-05T14:14
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.“Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 000 свежевырытых могил&quot;, — указал эксперт.По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ – это масштабный провал, который ничего не дал киевскому режиму. Он обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что и привело к такому большому числу потерь.&quot;Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо. И мы говорим им: выходите, начинайте эту атаку, захватите несколько километров местности, это покажет НАТО и нашим донорам, что вы еще живы. Это безумие. Это бессмысленно. И люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны&quot;, — подытожил бывший советник.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html
украина
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Безумие". Американского полковника шокировало поведение НАТО на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Вооруженные силы Украины потеряли сотни тысяч солдат

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала конфликта с Россией Вооруженные силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.
«

“Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 000 свежевырытых могил", — указал эксперт.

По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ – это масштабный провал, который ничего не дал киевскому режиму. Он обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что и привело к такому большому числу потерь.
«

"Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо. И мы говорим им: выходите, начинайте эту атаку, захватите несколько километров местности, это покажет НАТО и нашим донорам, что вы еще живы. Это безумие. Это бессмысленно. И люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны", — подытожил бывший советник.

Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
Вчера, 12:49
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала