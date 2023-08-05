https://ria.ru/20230805/posolstva-1888308370.html

Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах

Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах - РИА Новости, 05.08.2023

Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах

Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T06:36

2023-08-05T06:36

2023-08-05T06:43

россия

экваториальная гвинея

мария захарова

буркина-фасо

в мире

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года", — отметила Захарова.Президент Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

https://ria.ru/20230804/otnosheniya-1888171779.html

россия

экваториальная гвинея

буркина-фасо

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россия, экваториальная гвинея, мария захарова, буркина-фасо, в мире