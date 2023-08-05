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Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах - РИА Новости, 05.08.2023
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:36
2023-08-05T06:36
2023-08-05T06:43
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мария захарова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года", — отметила Захарова.Президент Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
https://ria.ru/20230804/otnosheniya-1888171779.html
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россия, экваториальная гвинея, мария захарова, буркина-фасо, в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Мария Захарова, Буркина-Фасо, В мире
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
Захарова: посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должны вскоре открыться