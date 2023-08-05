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Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах - РИА Новости, 05.08.2023
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06:36 05.08.2023 (обновлено: 06:43 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/posolstva-1888308370.html
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах - РИА Новости, 05.08.2023
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:36
2023-08-05T06:43
россия
экваториальная гвинея
мария захарова
буркина-фасо
в мире
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года", — отметила Захарова.Президент Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
https://ria.ru/20230804/otnosheniya-1888171779.html
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экваториальная гвинея
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россия, экваториальная гвинея, мария захарова, буркина-фасо, в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Мария Захарова, Буркина-Фасо, В мире
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах

Захарова: посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должны вскоре открыться

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года", — отметила Захарова.
Президент Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании второго саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
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РоссияЭкваториальная ГвинеяМария ЗахароваБуркина-ФасоВ мире
 
 
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