https://ria.ru/20230805/nagrady-1888313320.html
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.08.2023
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на краснолиманском... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:12
2023-08-05T08:12
2023-08-05T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
андрей мордвичев
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", – говорится в сообщении. "Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" – сказал Шойгу в ходе церемонии. За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием – пистолетами Ярыгина. После награждения Шойгу пообщался с бойцами. Как показано в ролике, опубликованном Минобороны, Шойгу поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты. Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения. "Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!" – сказал министр.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
https://ria.ru/20230803/pamyatnik-1887895786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным в зоне спецоперации
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", – говорится в сообщении.
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"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" – сказал Шойгу в ходе церемонии.
За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием – пистолетами Ярыгина.
После награждения Шойгу пообщался с бойцами. Как показано в ролике, опубликованном Минобороны, Шойгу поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.
Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев
ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения.
"Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!" – сказал министр.
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