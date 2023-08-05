https://ria.ru/20230805/million-1888313610.html

В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион

В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион - РИА Новости, 05.08.2023

В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион

Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей в случае, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, но... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:19

2023-08-05T08:19

2023-08-05T08:19

госдума рф

сергей гаврилов

кпрф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей в случае, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, но для этого необходимо доказать нанесенный их здоровью вред от облучения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, а это может давать им "хороший ежемесячный доход" и эта вышка находится очень близко забору, это может вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок. "В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от 1 миллиона рублей и выше", - сказал Гаврилов. Кроме того, можно инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку. "Не нужно думать, что за собственников вышек законы и суды. Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта. Вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся", - сообщил депутат. Также он отметил, что находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8-20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье, что также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья.

https://ria.ru/20230730/pech-1887148167.html

https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, сергей гаврилов, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)