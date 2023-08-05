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В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион - РИА Новости, 05.08.2023
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08:19 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/million-1888313610.html
В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион
В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион - РИА Новости, 05.08.2023
В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион
Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей в случае, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, но... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:19
2023-08-05T08:19
госдума рф
сергей гаврилов
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей в случае, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, но для этого необходимо доказать нанесенный их здоровью вред от облучения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, а это может давать им "хороший ежемесячный доход" и эта вышка находится очень близко забору, это может вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок. "В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от 1 миллиона рублей и выше", - сказал Гаврилов. Кроме того, можно инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку. "Не нужно думать, что за собственников вышек законы и суды. Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта. Вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся", - сообщил депутат. Также он отметил, что находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8-20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье, что также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья.
https://ria.ru/20230730/pech-1887148167.html
https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html
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госдума рф, сергей гаврилов, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Госдума РФ, Сергей Гаврилов, КПРФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме назвали условие, при котором дачник может получить миллион

Гаврилов: получить миллион можно, если соседи по даче сдали участок под сотовую вышку

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей в случае, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, но для этого необходимо доказать нанесенный их здоровью вред от облучения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
По его словам, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, а это может давать им "хороший ежемесячный доход" и эта вышка находится очень близко забору, это может вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок.
"В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от 1 миллиона рублей и выше", - сказал Гаврилов.
Кроме того, можно инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку.
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"Не нужно думать, что за собственников вышек законы и суды. Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта. Вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся", - сообщил депутат.
Также он отметил, что находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8-20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье, что также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья.
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Госдума РФСергей ГавриловКПРФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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