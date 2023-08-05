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Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем - РИА Новости, 05.08.2023
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12:03 05.08.2023 (обновлено: 15:17 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/kulpov-1888333019.html
Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем
Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем - РИА Новости, 05.08.2023
Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:03
2023-08-05T15:17
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Кульпов — истинный пример преданной службы Родине. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь до Восточной Пруссии, где участвовал в боях "крылом к крылу" с летчиками французского авиаполка "Нормандия — Неман". Также Кульпов сражался в небе над Кореей, где проявил исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа, подчеркнул президент.Путин выразил уверенность, что Кульпов понимает ценность подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. Глава государства также особо отметил его многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которая помогает сохранять историческую правду. В заключение президент пожелал ветерану доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.
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великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, владимир путин
Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил летчика Кульпова со столетним юбилеем

© Фото : Тульское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Тульское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Кульпов — истинный пример преданной службы Родине. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь до Восточной Пруссии, где участвовал в боях "крылом к крылу" с летчиками французского авиаполка "Нормандия — Неман". Также Кульпов сражался в небе над Кореей, где проявил исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа, подчеркнул президент.
Путин выразил уверенность, что Кульпов понимает ценность подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. Глава государства также особо отметил его многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которая помогает сохранять историческую правду.
В заключение президент пожелал ветерану доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.
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Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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