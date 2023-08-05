https://ria.ru/20230805/kulpov-1888333019.html

Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем

Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем - РИА Новости, 05.08.2023

Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:03

2023-08-05T12:03

2023-08-05T15:17

великая отечественная война (1941-1945)

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова со столетним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Кульпов — истинный пример преданной службы Родине. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь до Восточной Пруссии, где участвовал в боях "крылом к крылу" с летчиками французского авиаполка "Нормандия — Неман". Также Кульпов сражался в небе над Кореей, где проявил исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа, подчеркнул президент.Путин выразил уверенность, что Кульпов понимает ценность подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. Глава государства также особо отметил его многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которая помогает сохранять историческую правду. В заключение президент пожелал ветерану доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230508/soyuz-1870536216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, владимир путин