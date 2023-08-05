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Экс-разведчик Франции заявил, что США теряют контроль в мире - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kontrol-1888309238.html
Экс-разведчик Франции заявил, что США теряют контроль в мире
Экс-разведчик Франции заявил, что США теряют контроль в мире - РИА Новости, 05.08.2023
Экс-разведчик Франции заявил, что США теряют контроль в мире
Причиной конфликта на Украине является утрата Америкой глобального господства и попытка Запада ослабить Россию, заявил РИА Новости бывший капитан французской... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:07
2023-08-05T07:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
франция
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Причиной конфликта на Украине является утрата Америкой глобального господства и попытка Запада ослабить Россию, заявил РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас. "Настоящая причина этой войны в том, что Америка теряет контроль. Она движется от кризиса к кризису, ее долг превысил 32 триллиона долларов. Это целый дом из 100-долларовых купюр, выше, чем Статуя Свободы. И в этом проблема: когда у вас есть кредитор, который не в состоянии выплатить свой долг, вот что происходит", - считает бывший военный. Плас отметил, что западные страны, накачивающие Украину оружием, заинтересованы в том, чтобы продлить этот конфликт. "Россию всегда хотели поставить вне игры, разделить и победить ее. При этом Россия никогда не стремилась завоевывать Украину, она не вторгалась в нее в 2014-м. Россия хотела защитить Донбасс: не Донецк и Луганск нападали на Киев, а наоборот. И эта война длится уже восемь лет, но никто об этом не говорит", - сказал он. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена 5-6 августа провести в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. МИД Китая в пятницу сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй также примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Как сообщало издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 подтем, в частности, "продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключенных", а также "экологической безопасности и возможности создания трибунала по военным преступлениям".
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в мире, россия, украина, сша, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Франция
Экс-разведчик Франции заявил, что США теряют контроль в мире

Экс-капитан разведки Франции: причина конфликта на Украине в том, что США теряют контроль

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Причиной конфликта на Украине является утрата Америкой глобального господства и попытка Запада ослабить Россию, заявил РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.
«
"Настоящая причина этой войны в том, что Америка теряет контроль. Она движется от кризиса к кризису, ее долг превысил 32 триллиона долларов. Это целый дом из 100-долларовых купюр, выше, чем Статуя Свободы. И в этом проблема: когда у вас есть кредитор, который не в состоянии выплатить свой долг, вот что происходит", - считает бывший военный.
Плас отметил, что западные страны, накачивающие Украину оружием, заинтересованы в том, чтобы продлить этот конфликт.
"Россию всегда хотели поставить вне игры, разделить и победить ее. При этом Россия никогда не стремилась завоевывать Украину, она не вторгалась в нее в 2014-м. Россия хотела защитить Донбасс: не Донецк и Луганск нападали на Киев, а наоборот. И эта война длится уже восемь лет, но никто об этом не говорит", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена 5-6 августа провести в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. МИД Китая в пятницу сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй также примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 подтем, в частности, "продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключенных", а также "экологической безопасности и возможности создания трибунала по военным преступлениям".
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