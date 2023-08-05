https://ria.ru/20230805/kitay-1888325736.html

Пекин попросил от Москвы объяснений из-за ситуации с туристами

Пекин попросил от Москвы объяснений из-за ситуации с туристами - РИА Новости, 05.08.2023

Пекин попросил от Москвы объяснений из-за ситуации с туристами

Посольство Китая в Москве потребовало от российской стороны расследовать отказ во въезде в РФ пятерым гражданам КНР, которые, по предварительным данным, до... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:36

2023-08-05T10:36

2023-08-05T14:39

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Посольство Китая в Москве потребовало от российской стороны расследовать отказ во въезде в РФ пятерым гражданам КНР, которые, по предварительным данным, до поездки в Россию указали в заявлении на визу другой пункт пропуска, что нарушает российские законы и правила, говорится в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети WeChat.Посольство назвало ситуацию несоответствующей "нынешним дружественным китайско-российским отношениям" и привело в сообщении в соцсети заявление российской стороны, где указано, что РФ всегда приветствует приезд в страну китайских граждан и не имеет никакой дискриминационной политики в отношении них. "Двадцать девятого июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны", - говорится в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети WeChat. Сотрудники консульства КНР изучили видеозапись, сделанную участниками инцидента, из которого следует, что российские пограничники неоднократно досматривали их в течение 4 часов, говорится в сообщении. Сотрудники соответствующих департаментов посольства КНР встретились с представителями МИД РФ, Федеральной пограничной службы, Федеральной службой безопасности и другими ведомствами, чтобы сделать российской стороне представление, четко обозначив, что жестокое и чрезмерное правоприменение с российской стороны нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам китайских граждан, заявило посольство КНР. "Это не соответствует нынешним дружественным китайско-российским отношениям и тенденции все более тесных дружественных обменов между двух стран. Требуем от российской стороны немедленно установить причину инцидента, принять конструктивные меры для сглаживания плохого эффекта, гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем, в полной мере уважать и защищать достоинство, законные права и интересы граждан Китая", - подчеркнули в посольстве. В сообщении также указано, что, по заявлениям российской стороны, РФ всегда приветствует приезд в страну китайских граждан и не имеет никакой дискриминационной политики в отношении граждан КНР. Предварительная проверка показала, говорится в сообщении посольства, что причиной отказа во въезде стал тот факт, что фактический пункт назначения желавших въехать в РФ граждан КНР не совпал с тем, который они указывали при подаче заявления на визу, "что нарушает соответствующие российские законы и правила". "Посольство Китая в РФ потребовало от российской стороны провести тщательное расследование злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников пограничного контроля и предоставить Китаю удовлетворительный ответ", - добавили в посольстве КНР.

https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html

https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, москва, wechat