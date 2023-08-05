https://ria.ru/20230805/khab-1888316772.html
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ
Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:57
2023-08-05T08:57
2023-08-05T08:57
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина, передал утром в субботу телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. Президент России Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "На август запланирована встреча президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о "зерновом коридоре"", - говорится в сообщении ТВ, по данным которого, стороны обсудят и урегулирование по Украине. "Также будет обсуждаться превращение Турции в газовый центр и другие энергетические проекты", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20230729/khab-1887128478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ
CNN Türk: Путин во время визита может обсудить с Эрдоганом проект газового хаба в Турции