https://ria.ru/20230805/khab-1888316772.html

Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ

Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.08.2023

Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ

Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:57

2023-08-05T08:57

2023-08-05T08:57

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

политика

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина, передал утром в субботу телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. Президент России Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "На август запланирована встреча президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о "зерновом коридоре"", - говорится в сообщении ТВ, по данным которого, стороны обсудят и урегулирование по Украине. "Также будет обсуждаться превращение Турции в газовый центр и другие энергетические проекты", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20230729/khab-1887128478.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика