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Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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08:57 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/khab-1888316772.html
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ
Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:57
2023-08-05T08:57
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина, передал утром в субботу телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. Президент России Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "На август запланирована встреча президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о "зерновом коридоре"", - говорится в сообщении ТВ, по данным которого, стороны обсудят и урегулирование по Украине. "Также будет обсуждаться превращение Турции в газовый центр и другие энергетические проекты", - сообщил телеканал.
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Путин и Эрдоган могут обсудить проект газового хаба в Турции, сообщают СМИ

CNN Türk: Путин во время визита может обсудить с Эрдоганом проект газового хаба в Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина, передал утром в субботу телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.
Президент России Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"На август запланирована встреча президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о "зерновом коридоре"", - говорится в сообщении ТВ, по данным которого, стороны обсудят и урегулирование по Украине.
"Также будет обсуждаться превращение Турции в газовый центр и другие энергетические проекты", - сообщил телеканал.
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ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
 
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