https://ria.ru/20230805/dzhidda-1888308126.html

"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению

"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению - РИА Новости, 05.08.2023

"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению

Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о грядущей встрече в Саудовской Аравии, посвященной формуле мира. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T06:20

2023-08-05T06:20

2023-08-05T06:20

в мире

украина

саудовская аравия

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о грядущей встрече в Саудовской Аравии, посвященной формуле мира."Полная капитуляция киевского режима, все остальное бессмысленно", — прокомментировал Sounz Mega."Этот саммит будет еще большим разочарованием, чем тот, что был в Вильнюсе", — предположил Geopolitical Health."Иди и на коленях проси прощения у Путина", — написал McGruff."Попрактикуйся в том, как выклянчить еще денег", — пошутил Alireza Mortazavi."У тебя уже был шанс (не один и не два). Но ты упустил возможность. Просто сливайся", — высказался ravida07.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не станет участвовать в переговорах без представителей Москвы. В Кремле говорили о намерении проследить за этой встречей, чтобы понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

https://ria.ru/20230804/pvo-1888088052.html

украина

саудовская аравия

россия

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в мире, украина, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз