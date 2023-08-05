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"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению - РИА Новости, 05.08.2023
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06:20 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/dzhidda-1888308126.html
"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению
"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению - РИА Новости, 05.08.2023
"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению
Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о грядущей встрече в Саудовской Аравии, посвященной формуле мира. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:20
2023-08-05T06:20
в мире
украина
саудовская аравия
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о грядущей встрече в Саудовской Аравии, посвященной формуле мира."Полная капитуляция киевского режима, все остальное бессмысленно", — прокомментировал Sounz Mega."Этот саммит будет еще большим разочарованием, чем тот, что был в Вильнюсе", — предположил Geopolitical Health."Иди и на коленях проси прощения у Путина", — написал McGruff."Попрактикуйся в том, как выклянчить еще денег", — пошутил Alireza Mortazavi."У тебя уже был шанс (не один и не два). Но ты упустил возможность. Просто сливайся", — высказался ravida07.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не станет участвовать в переговорах без представителей Москвы. В Кремле говорили о намерении проследить за этой встречей, чтобы понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
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в мире, украина, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Евросоюз
"На колени". Зеленскому дали совет перед саммитом по мирному соглашению

Пользователи Twitter призвали Зеленского просить прощения у Путина перед саммитом в Джидде

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о грядущей встрече в Саудовской Аравии, посвященной формуле мира.
"Полная капитуляция киевского режима, все остальное бессмысленно", — прокомментировал Sounz Mega.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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"Этот саммит будет еще большим разочарованием, чем тот, что был в Вильнюсе", — предположил Geopolitical Health.
"Иди и на коленях проси прощения у Путина", — написал McGruff.
"Попрактикуйся в том, как выклянчить еще денег", — пошутил Alireza Mortazavi.
"У тебя уже был шанс (не один и не два). Но ты упустил возможность. Просто сливайся", — высказался ravida07.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не станет участвовать в переговорах без представителей Москвы. В Кремле говорили о намерении проследить за этой встречей, чтобы понять, какие цели ставятся.
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