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Биография первого президента Якутии Михаила Николаева
Биография первого президента Якутии Михаила Николаева - РИА Новости, 05.08.2023
Биография первого президента Якутии Михаила Николаева
Советский и российский государственный и политический деятель Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:30
2023-08-05T05:30
2023-08-05T05:30
справки
политика
орджоникидзевский район
рсфср
айсен николаев
единая россия
совет федерации рф
кпсс
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Советский и российский государственный и политический деятель Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР). Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института. С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС). До 1975 года работал в комсомольских и партийных органах республики. С 1975 по 1979 годы – заместитель председателя Совета Министров Якутской АССР. В 1979 - 1985 годах - министр сельского хозяйства ЯАССР. В 1985 - 1989 годах - секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса. В декабре 1989 года был избран председателем президиума Верховного Совета ЯАССР. В апреле 1990 года избран председателем Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва. В 1990 году I Съездом народных депутатов РСФСР был избран в качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии Новой Конституции Российской Федерации. 20 декабря 1991 года Михаил Николаев был избран первым президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 году был переизбран на второй срок. Член Совета Федерации первого и второго созывов. С января 2002 года по июнь 2010 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Саха (Якутия). Представлял в СФ исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия). С января 2002 года по август 2004 года – член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления. С сентября 2003 года по апрель 2008 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ. С августа 2004 года по январь 2008 года - член Комитета СФ по социальной политике. С января по апрель 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению. С января 2002 года – заместитель председателя СФ. С сентября 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению. С апреля 2009 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ. С 2010 по 2011 годы являлся государственным Советником Республики Саха (Якутия). В декабре 2011 года стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от партии "Единая Россия", являлся членом комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Михаил Николаев был президентом Международного общественного движения "Восточное измерение", президентом Национального общественного комитета "Российская семья". Награжден юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970), Орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" (1985), Орденом Дружбы народов (1986), Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996) , Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005). Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) (2002). Михаил Николаев умер 4 августа 2023 года на 86-м году жизни.
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справки, политика, орджоникидзевский район, рсфср, айсен николаев, единая россия, совет федерации рф, кпсс, дальний восток, республика саха (якутия), михаил николаев
Справки, Политика, Орджоникидзевский район, РСФСР, Айсен Николаев, Единая Россия, Совет Федерации РФ, КПСС, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия), Михаил Николаев
Советский и российский государственный и политический деятель Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР).
Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института.
С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС).
До 1975 года работал в комсомольских и партийных органах республики.
С 1975 по 1979 годы – заместитель председателя Совета Министров Якутской АССР.
В 1979 - 1985 годах - министр сельского хозяйства ЯАССР.
В 1985 - 1989 годах - секретарь Якутского обкома КПСС, курировал
вопросы агропромышленного комплекса.
В декабре 1989 года был избран председателем президиума Верховного Совета ЯАССР.
В апреле 1990 года избран председателем Верховного Совета республики.
Депутат Верховного Совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.
В 1990 году I Съездом народных депутатов РСФСР был избран в качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии Новой Конституции Российской Федерации.
20 декабря 1991 года Михаил Николаев был избран первым президентом
Республики Саха (Якутия).
В 1996 году был переизбран на второй срок.
Член Совета Федерации первого и второго созывов.
С января 2002 года по июнь 2010 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Саха (Якутия). Представлял в СФ исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия).
С января 2002 года по август 2004 года – член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления.
С сентября 2003 года по апрель 2008 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ.
С августа 2004 года по январь 2008 года - член Комитета СФ по социальной политике.
С января по апрель 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению.
С января 2002 года – заместитель председателя СФ.
С сентября 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению.
С апреля 2009 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ.
С 2010 по 2011 годы являлся государственным Советником Республики Саха (Якутия).
В декабре 2011 года стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от партии "Единая Россия", являлся членом комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Михаил Николаев был президентом Международного общественного движения "Восточное измерение", президентом Национального общественного комитета "Российская семья".
Награжден
юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970), Орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" (1985), Орденом Дружбы народов (1986), Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996) , Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005).
Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) (2002).
Михаил Николаев умер
4 августа 2023 года на 86-м году жизни.