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Биография первого президента Якутии Михаила Николаева

Биография первого президента Якутии Михаила Николаева - РИА Новости, 05.08.2023

Биография первого президента Якутии Михаила Николаева

Советский и российский государственный и политический деятель Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T05:30

2023-08-05T05:30

2023-08-05T05:30

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Советский и российский государственный и политический деятель Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР). Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института. С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС). До 1975 года работал в комсомольских и партийных органах республики. С 1975 по 1979 годы – заместитель председателя Совета Министров Якутской АССР. В 1979 - 1985 годах - министр сельского хозяйства ЯАССР. В 1985 - 1989 годах - секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса. В декабре 1989 года был избран председателем президиума Верховного Совета ЯАССР. В апреле 1990 года избран председателем Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва. В 1990 году I Съездом народных депутатов РСФСР был избран в качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии Новой Конституции Российской Федерации. 20 декабря 1991 года Михаил Николаев был избран первым президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 году был переизбран на второй срок. Член Совета Федерации первого и второго созывов. С января 2002 года по июнь 2010 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Саха (Якутия). Представлял в СФ исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия). С января 2002 года по август 2004 года – член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления. С сентября 2003 года по апрель 2008 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ. С августа 2004 года по январь 2008 года - член Комитета СФ по социальной политике. С января по апрель 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению. С января 2002 года – заместитель председателя СФ. С сентября 2008 года – член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению. С апреля 2009 года – член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности СФ. С 2010 по 2011 годы являлся государственным Советником Республики Саха (Якутия). В декабре 2011 года стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от партии "Единая Россия", являлся членом комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Михаил Николаев был президентом Международного общественного движения "Восточное измерение", президентом Национального общественного комитета "Российская семья". Награжден юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970), Орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" (1985), Орденом Дружбы народов (1986), Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996) , Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005). Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) (2002). Михаил Николаев умер 4 августа 2023 года на 86-м году жизни.

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справки, политика, орджоникидзевский район, рсфср, айсен николаев, единая россия, совет федерации рф, кпсс, дальний восток, республика саха (якутия), михаил николаев