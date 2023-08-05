https://ria.ru/20230805/yakutiya-1888303949.html

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев - РИА Новости, 05.08.2023

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T03:24

2023-08-05T03:24

2023-08-05T06:58

михаил николаев

айсен николаев

республика саха (якутия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151420/79/1514207986_0:1120:3544:3113_1920x0_80_0_0_bb21b55c88c1ab47f8cb4dadb0cbd557.jpg

ЯКУТСК, 5 авг — РИА Новости. В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале."Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", — написал он.По словам Николаева, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.Действующий глава региона также выразил соболезнования родным и близким ушедшего политика.В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил николаев, айсен николаев, республика саха (якутия), общество