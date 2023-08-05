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Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев - РИА Новости, 05.08.2023
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:24
2023-08-05T03:24
2023-08-05T06:58
михаил николаев
айсен николаев
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 5 авг — РИА Новости. В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале."Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", — написал он.По словам Николаева, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.Действующий глава региона также выразил соболезнования родным и близким ушедшего политика.В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.
республика саха (якутия)
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михаил николаев, айсен николаев, республика саха (якутия), общество
Михаил Николаев, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Общество
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
В Якутии умер первый президент республики Михаил Николаев
ЯКУТСК, 5 авг — РИА Новости.
В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале
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"Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", — написал он.
По словам Николаева, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.
Действующий глава региона также выразил соболезнования родным и близким ушедшего политика.
В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.