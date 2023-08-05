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Умер первый президент Якутии Михаил Николаев - РИА Новости, 05.08.2023
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03:24 05.08.2023 (обновлено: 06:58 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/yakutiya-1888303949.html
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев - РИА Новости, 05.08.2023
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:24
2023-08-05T06:58
михаил николаев
айсен николаев
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 5 авг — РИА Новости. В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале."Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", — написал он.По словам Николаева, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.Действующий глава региона также выразил соболезнования родным и близким ушедшего политика.В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.
республика саха (якутия)
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михаил николаев, айсен николаев, республика саха (якутия), общество
Михаил Николаев, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Общество
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

В Якутии умер первый президент республики Михаил Николаев

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкПервый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 авг — РИА Новости. В возрасте 85 лет умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.
"Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", — написал он.
По словам Николаева, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.
Действующий глава региона также выразил соболезнования родным и близким ушедшего политика.
В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.
 
Михаил НиколаевАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Общество
 
 
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