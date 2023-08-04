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Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zaes-1888115804.html
Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС
Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023
Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:26
2023-08-04T10:26
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС."Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы", - сказал Лихачев."Мы очень настроены на сотрудничество с МАГАТЭ и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества", - отметил глава "Росатома".Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС

Глава "Росатома" Лихачев планирует не позже сентября обсудить с главой МАГАТЭ Гросси ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС.
«
"Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы", - сказал Лихачев.
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«
"Мы очень настроены на сотрудничество с МАГАТЭ и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества", - отметил глава "Росатома".
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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