https://ria.ru/20230804/zaes-1888115804.html

Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС

Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023

Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:26

2023-08-04T10:26

2023-08-04T10:26

специальная военная операция на украине

энергодар

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882669255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85448fa7e9d10b5c91f66f6c87b33fea.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС."Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы", - сказал Лихачев."Мы очень настроены на сотрудничество с МАГАТЭ и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества", - отметил глава "Росатома".Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев