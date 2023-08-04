Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев планирует не позже сентября обсудить с главой МАГАТЭ Гросси ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24", что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС.
«
"Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы", - сказал Лихачев.
«
"Мы очень настроены на сотрудничество с МАГАТЭ и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества", - отметил глава "Росатома".
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.