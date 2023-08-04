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СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией - РИА Новости, 04.08.2023
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09:32 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888109113.html
СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией
СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией - РИА Новости, 04.08.2023
СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией
Киев пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с РФ, ключевыми стали Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет газета... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:32
2023-08-04T09:32
в мире
украина
африка
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юар
индия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киев пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с РФ, ключевыми стали Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, представители офиса Владимира Зеленского и министерства иностранных дел Украины встречались в июле с экспертами из развивающихся стран в Польше, чтобы найти идеи о том, как улучшить взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой. "Целевыми странами на этой конференции были Индия, Индонезия, Кения, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Южная Африка и Бразилия", - пишет издание, которое также приводит слова неназванного европейского чиновника, который заявил, что "основное внимание уделяется вовлечению и растущему охвату". Согласно повестке дня встречи в Варшаве, с которой удалось ознакомиться изданию, "отмечалось увеличение усилий по улучшению дипломатического взаимодействия и коммуникационной стратегии Украины в странах за пределами евроатлантического региона". "К сожалению, эти усилия пострадали из-за отсутствия надежных механизмов координации или измеримых целей", - пишет издание. Как отмечает газета, Индия в основном продолжает занимать нейтральную позицию, также усилия Украины столкнулись со скептицизмом в нескольких африканских странах. "Многие африканские страны считают, что это не их война и (что они) не должны в нее вмешиваться", - заявил высокопоставленный украинский дипломат в Африке. Как отмечает Financial Times, один из участников конференции в Варшаве заявил, что они посоветовали Киеву разделить международные резолюции на две части, чтобы развивающиеся страны могли проголосовать за осуждение России, не подписываясь под карательными мерами против Москвы. "Украинцы не могли понять, почему мы не против России. Но мы не такие, как восточная Европа, мы не определяем свое существование через оппозицию России", - приводит издание слова участника конференции. В конце июля в Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия - Африка. По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, атмосфера на саммите "Россия - Африка" была раскованной, очень дружеской, люди хотят работать с РФ, будем это делать. По его словам, приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений. Путин заявил, что африканские друзья не просят никаких подачек, не было ни одной просьбы, они стараются найти интересные для обеих сторон проекты. Он добавил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть, РФ сделала много добрых дел в отношении африканских стран. По его словам, Россия готова оказывать гуманитарную поддержку государствам Африки. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html
https://ria.ru/20230720/latamerika-1885243401.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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в мире, украина, африка, россия, азия, латинская америка, юар, индия, бразилия
В мире, Украина, Африка, Россия, Азия, Латинская Америка, ЮАР, Индия, Бразилия
СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией

FT: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией, включая Индию и ЮАР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киев пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с РФ, ключевыми стали Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, представители офиса Владимира Зеленского и министерства иностранных дел Украины встречались в июле с экспертами из развивающихся стран в Польше, чтобы найти идеи о том, как улучшить взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой.
«
"Целевыми странами на этой конференции были Индия, Индонезия, Кения, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Южная Африка и Бразилия", - пишет издание, которое также приводит слова неназванного европейского чиновника, который заявил, что "основное внимание уделяется вовлечению и растущему охвату".
Согласно повестке дня встречи в Варшаве, с которой удалось ознакомиться изданию, "отмечалось увеличение усилий по улучшению дипломатического взаимодействия и коммуникационной стратегии Украины в странах за пределами евроатлантического региона".
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"К сожалению, эти усилия пострадали из-за отсутствия надежных механизмов координации или измеримых целей", - пишет издание.
Как отмечает газета, Индия в основном продолжает занимать нейтральную позицию, также усилия Украины столкнулись со скептицизмом в нескольких африканских странах.
«
"Многие африканские страны считают, что это не их война и (что они) не должны в нее вмешиваться", - заявил высокопоставленный украинский дипломат в Африке.
Как отмечает Financial Times, один из участников конференции в Варшаве заявил, что они посоветовали Киеву разделить международные резолюции на две части, чтобы развивающиеся страны могли проголосовать за осуждение России, не подписываясь под карательными мерами против Москвы.
"Украинцы не могли понять, почему мы не против России. Но мы не такие, как восточная Европа, мы не определяем свое существование через оппозицию России", - приводит издание слова участника конференции.
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В конце июля в Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия - Африка. По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, атмосфера на саммите "Россия - Африка" была раскованной, очень дружеской, люди хотят работать с РФ, будем это делать. По его словам, приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений. Путин заявил, что африканские друзья не просят никаких подачек, не было ни одной просьбы, они стараются найти интересные для обеих сторон проекты. Он добавил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть, РФ сделала много добрых дел в отношении африканских стран. По его словам, Россия готова оказывать гуманитарную поддержку государствам Африки.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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