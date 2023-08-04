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Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород

Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород - РИА Новости, 04.08.2023

Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород

3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. Она стала завершающей в знаменитой Курской битве. И уже 5 августа советскими... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:00

2023-08-04T09:00

2023-08-04T09:00

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белгородская область

великая отечественная война (1941-1945)

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3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. Она стала завершающей в знаменитой Курской битве. И уже 5 августа советскими войсками был освобожден город Белгород. Страшная картина открылась перед бойцами нашей армией. Из 34 тыс. жителей, проживавших в городе до войны, их встретили около 150 человек. Десятки тысяч белгородцев были расстреляны и замучены в застенках гестапо. Город практически лежал в руинах. Кадры героического освобождения от оккупантов навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

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2023

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социальный навигатор, освобождение 1943, общество, белгород, белгородская область, великая отечественная война (1941-1945), фото