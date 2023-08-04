Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород

Сражение на Курской дуге. Боец с высотомером дает координаты противника. Июль 1943 года.
Сражение на Курской дуге. Боец с высотомером дает координаты противника. Июль 1943 года.
Курская битва. Пулеметный расчет выдвигается на огневую позицию, 1943 год.
Курская битва. Пулеметный расчет выдвигается на огневую позицию, 1943 год.
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Полководец Румянцев". Вспомогательный удар 57-й армии Юго-Западного фронта в направлении Белгорода, 1943 год.
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Полководец Румянцев". Вспомогательный удар 57-й армии Юго-Западного фронта в направлении Белгорода, 1943 год.
Полковник Александр Щекал с офицерами у карты на рекогносцировке местности перед боем на Курской дуге,1943 год.
Полковник Александр Щекал с офицерами у карты на рекогносцировке местности перед боем на Курской дуге,1943 год.
Степной фронт. Советские кавалеристы во время освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год.
Степной фронт. Советские кавалеристы во время освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год.
Советские бойцы у немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера", подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года.
Советские бойцы у немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера", подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года.
Освобождение села Терновка Курской (ныне Белгородской) области от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы Степного фронта беседуют с жителями разрушенного села. 1943 год.
Освобождение села Терновка Курской (ныне Белгородской) области от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы Степного фронта беседуют с жителями разрушенного села. 1943 год.
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Работа советских саперов после окончания боев на Курской дуге, 1943 год.
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Работа советских саперов после окончания боев на Курской дуге, 1943 год.
Вручение отличившимся в боях на Курской дуге воинам правительственных наград. Август 1943 года.
Вручение отличившимся в боях на Курской дуге воинам правительственных наград. Август 1943 года.