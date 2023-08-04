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Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород - РИА Новости, 04.08.2023
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09:00 04.08.2023
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Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород
Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород - РИА Новости, 04.08.2023
Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород
3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. Она стала завершающей в знаменитой Курской битве. И уже 5 августа советскими... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:00
2023-08-04T09:00
социальный навигатор
освобождение 1943
общество
белгород
белгородская область
великая отечественная война (1941-1945)
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3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. Она стала завершающей в знаменитой Курской битве. И уже 5 августа советскими войсками был освобожден город Белгород. Страшная картина открылась перед бойцами нашей армией. Из 34 тыс. жителей, проживавших в городе до войны, их встретили около 150 человек. Десятки тысяч белгородцев были расстреляны и замучены в застенках гестапо. Город практически лежал в руинах. Кадры героического освобождения от оккупантов навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
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4.7
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социальный навигатор, освобождение 1943, общество, белгород, белгородская область, великая отечественная война (1941-1945), фото
Социальный навигатор, Освобождение 1943, Общество, Белгород, Белгородская область, Великая Отечественная война (1941-1945)

Их осталось чуть больше сотни, но они дождались. Как освобождали Белгород

Читать ria.ru в
3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. Она стала завершающей в знаменитой Курской битве. И уже 5 августа советскими войсками был освобожден город Белгород.
Страшная картина открылась перед бойцами нашей армией. Из 34 тыс. жителей, проживавших в городе до войны, их встретили около 150 человек. Десятки тысяч белгородцев были расстреляны и замучены в застенках гестапо. Город практически лежал в руинах. Кадры героического освобождения от оккупантов навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Сражение на Курской дуге. Боец с высотомером дает координаты противника. Июль 1943 года.

Сражение на Курской дуге.

Сражение на Курской дуге. Боец с высотомером дает координаты противника. Июль 1943 года.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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1 из 9
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Курская битва. Пулеметный расчет выдвигается на огневую позицию, 1943 год.

Пулеметный расчет выдвигается на огневую позицию. Курская дуга

Курская битва. Пулеметный расчет выдвигается на огневую позицию, 1943 год.

© РИА Новости / Федор Левшин
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© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Полководец Румянцев". Вспомогательный удар 57-й армии Юго-Западного фронта в направлении Белгорода, 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Полководец Румянцев". Вспомогательный удар 57-й армии Юго-Западного фронта в направлении Белгорода, 1943 год.

© РИА Новости / Федор Левшин
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3 из 9
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Полковник Александр Щекал с офицерами у карты на рекогносцировке местности перед боем на Курской дуге,1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Полковник Александр Щекал с офицерами у карты на рекогносцировке местности перед боем на Курской дуге,1943 год.

© РИА Новости / Федор Левшин
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4 из 9
© РИА Новости / Галина Санько | Перейти в медиабанк

Степной фронт. Советские кавалеристы во время освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Степной фронт. Советские кавалеристы во время освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год.

© РИА Новости / Галина Санько
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5 из 9
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Советские бойцы у немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера", подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года.

Советские бойцы у немецкого танка Rz.Kpfw. V Пантера, подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года.

Советские бойцы у немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера", подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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6 из 9
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Освобождение села Терновка Курской (ныне Белгородской) области от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы Степного фронта беседуют с жителями разрушенного села. 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Освобождение села Терновка Курской (ныне Белгородской) области от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы Степного фронта беседуют с жителями разрушенного села. 1943 год.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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7 из 9
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Работа советских саперов после окончания боев на Курской дуге, 1943 год.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция Румянцев. Работа советских саперов после окончания боев на Курской дуге, 1943 год

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Работа советских саперов после окончания боев на Курской дуге, 1943 год.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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8 из 9
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Вручение отличившимся в боях на Курской дуге воинам правительственных наград. Август 1943 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Вручение отличившимся в боях на Курской дуге воинам правительственных наград. Август 1943 года.

© РИА Новости / Федор Левшин
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