Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 04.08.2023 (обновлено: 16:36 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/miny-1888211894.html
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:27
2023-08-04T16:36
специальная военная операция на украине
магатэ
россия
энергодар
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg
ВЕНА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со ссылкой на ее генерального директора Рафаэля Гросси."Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков, а также в турбинном зале", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ получили доступ к указанным объектам накануне во второй половине дня."Группа (экспертов агентства. — Прим. ред.) продолжит свои запросы на посещение крыш остальных четырех энергоблоков", — добавили в агентстве. В конце июля эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не несут угрозы ядерной безопасности. Тогда сообщалось, что найденные устройства расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре прошлого года она перешла в собственность России. Украинские военные регулярно обстреливают сам город и прилегающую к нему территорию станции.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг этого объекта.
https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
россия
энергодар
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8190ed1eaf8841f035076bb096370ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, россия, энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, днепр (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Днепр (город), В мире
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крышах зданий третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со ссылкой на ее генерального директора Рафаэля Гросси.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков, а также в турбинном зале", — говорится в заявлении.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
1 августа, 03:43
Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ получили доступ к указанным объектам накануне во второй половине дня.
"Группа (экспертов агентства. — Прим. ред.) продолжит свои запросы на посещение крыш остальных четырех энергоблоков", — добавили в агентстве.
В конце июля эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не несут угрозы ядерной безопасности. Тогда сообщалось, что найденные устройства расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре прошлого года она перешла в собственность России. Украинские военные регулярно обстреливают сам город и прилегающую к нему территорию станции.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг этого объекта.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияЭнергодарРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСДнепр (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала