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Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.08.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:27
2023-08-04T15:27
2023-08-04T16:36
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запорожская аэс
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ВЕНА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со ссылкой на ее генерального директора Рафаэля Гросси."Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков, а также в турбинном зале", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ получили доступ к указанным объектам накануне во второй половине дня."Группа (экспертов агентства. — Прим. ред.) продолжит свои запросы на посещение крыш остальных четырех энергоблоков", — добавили в агентстве. В конце июля эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не несут угрозы ядерной безопасности. Тогда сообщалось, что найденные устройства расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре прошлого года она перешла в собственность России. Украинские военные регулярно обстреливают сам город и прилегающую к нему территорию станции.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг этого объекта.
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магатэ, россия, энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, днепр (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Днепр (город), В мире
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах зданий энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крышах зданий третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС
ВЕНА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС, сообщила организация со ссылкой на ее генерального директора Рафаэля Гросси.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков, а также в турбинном зале", — говорится в заявлении.
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ получили доступ к указанным объектам накануне во второй половине дня.
"Группа (экспертов агентства. — Прим. ред.) продолжит свои запросы на посещение крыш остальных четырех энергоблоков", — добавили в агентстве.
В конце июля эксперты организации обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не несут угрозы ядерной безопасности. Тогда сообщалось, что найденные устройства расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром
. В октябре прошлого года она перешла в собственность России
. Украинские военные регулярно обстреливают сам город и прилегающую к нему территорию станции.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу
, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг этого объекта.