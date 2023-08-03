https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html

"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге

"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге - РИА Новости, 03.08.2023

"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге

Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:44

2023-08-03T14:44

2023-08-03T15:55

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

forbes

технологии

т-72 "урал"

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Из-за больших потерь <…> украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП", — отметил он.По словам журналиста, с начала контрнаступления на Южном направлении ВСУ столкнулись с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. В итоге им приходится покидать свои позиции и отступать.При этом решение украинских генералов отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может привести к большой беде для рядовых солдат: если такая машина наедет на мину, то у ее экипажа практически не будет шансов выжить, резюмировал Экс.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887945680.html

https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, forbes, технологии, т-72 "урал"