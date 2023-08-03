"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге
Forbes: ВСУ пришлось пустить в ход советские танки из-за потери западной техники
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета
Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"Из-за больших потерь <…> украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП", — отметил он.
По словам журналиста, с начала контрнаступления на Южном направлении ВСУ столкнулись с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. В итоге им приходится покидать свои позиции и отступать.
При этом решение украинских генералов отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может привести к большой беде для рядовых солдат: если такая машина наедет на мину, то у ее экипажа практически не будет шансов выжить, резюмировал Экс.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.