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"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 03.08.2023 (обновлено: 15:55 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html
"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге
"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге - РИА Новости, 03.08.2023
"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге
Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:44
2023-08-03T15:55
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
forbes
технологии
т-72 "урал"
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Из-за больших потерь &lt;…&gt; украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП", — отметил он.По словам журналиста, с начала контрнаступления на Южном направлении ВСУ столкнулись с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. В итоге им приходится покидать свои позиции и отступать.При этом решение украинских генералов отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может привести к большой беде для рядовых солдат: если такая машина наедет на мину, то у ее экипажа практически не будет шансов выжить, резюмировал Экс.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887945680.html
https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, forbes, технологии, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes, Технологии, Т-72 "Урал"
"Будет большая беда". В США пришли в ужас от удара ВСУ на юге

Forbes: ВСУ пришлось пустить в ход советские танки из-за потери западной техники

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета
Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости
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Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска начали использовать при наступлении старые советские танки и БМП после огромных потерь натовской техники, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"Из-за больших потерь <…> украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП", — отметил он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ
Вчера, 12:56
По словам журналиста, с начала контрнаступления на Южном направлении ВСУ столкнулись с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. В итоге им приходится покидать свои позиции и отступать.
При этом решение украинских генералов отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может привести к большой беде для рядовых солдат: если такая машина наедет на мину, то у ее экипажа практически не будет шансов выжить, резюмировал Экс.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
2 августа, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОForbesТехнологииТ-72 "Урал"
 
 
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