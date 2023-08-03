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Путин и Эрдоган подтвердили в беседе скорую встречу, заявили в Кремле
Путин и Эрдоган подтвердили в беседе скорую встречу, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.08.2023
Путин и Эрдоган подтвердили в беседе скорую встречу, заявили в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили, что рассчитывают на личную встречу в скором времени,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:54
2023-08-03T11:54
2023-08-03T12:13
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили, что рассчитывают на личную встречу в скором времени, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", — уточнил пресс-секретарь главы государства.Накануне канцелярия турецкого президента по итогам телефонных переговоров сообщила, что Путин согласился приехать с визитом в Турцию. В Кремле, в свою очередь, ограничились формулировкой, что два лидера условились "о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи".Как рассказывал Путин, он получил от Эрдогана приглашение приехать с визитом, но в период предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить приезд Путина как попытку повлиять на внутренние дела.Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Анкара обсуждают визит главы государства в Турцию, но о конкретных сроках не договаривались.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Путин и Эрдоган подтвердили в беседе скорую встречу, заявили в Кремле
Песков: Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу, место и сроки которой согласуют позже
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили, что рассчитывают на личную встречу в скором времени, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", — уточнил пресс-секретарь главы государства.
Накануне канцелярия турецкого президента по итогам телефонных переговоров сообщила, что Путин согласился приехать с визитом в Турцию. В Кремле, в свою очередь, ограничились формулировкой, что два лидера условились "о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи".
Как рассказывал Путин, он получил от Эрдогана приглашение приехать с визитом, но в период предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить приезд Путина как попытку повлиять на внутренние дела.
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков
подтверждал, что Москва
и Анкара
обсуждают визит главы государства в Турцию, но о конкретных сроках не договаривались.
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