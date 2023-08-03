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Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 03.08.2023
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Туризм
 
08:00 03.08.2023 (обновлено: 08:03 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html
Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом
Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 03.08.2023
Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом
Шри-Ланка в первом полугодии вошла в пятерку самых востребованных у россиян зарубежных направлений. Более 110 тысяч туристов посетили курорты острова — в три... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:00
2023-08-03T08:03
туризм
маршруты - туризм
шри-ланка
коломбо
интурист
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Шри-Ланка в первом полугодии вошла в пятерку самых востребованных у россиян зарубежных направлений. Более 110 тысяч туристов посетили курорты острова — в три раза больше, чем год назад. Как правильно выбрать океанское побережье, какие деньги везти и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.Океан диктует маршрут"Летом принято отдыхать на востоке и севере. Объясняется это просто. В несезон — период муссонов и дождей — на юге и западе слишком высокие волны, во многих местах в океан даже невозможно зайти", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".Температура воздуха примерно одинаковая: около 30 градусов, воды — не менее 27.В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла, отмечает PR-директор Fun&amp;Sun Ольга Иванова.Большинство туристов прилетают в международный аэропорт Коломбо, расположенный на западе. Трансфер до восточного побережья — не меньше шести часов, многие отказываются ехать так далеко и даже летом отдыхают на юго-западе."Только пляжи надо выбирать тщательно, поскольку океан неспокойный: высокие волны и сильные течения", — предупреждает организатор экскурсионных туров на Шри-Ланке Ольга Голдаева.Еще один важный фактор: инфраструктура на "зимних" курортах развита значительно лучше, чем на "летних", — много магазинов, кафе, сувенирных лавок, турагентств."На восточном побережье цивилизация за территорией отеля отсутствует, зато именно там можно прочувствовать истинную атмосферу релакса", — говорит Иванова. Еще восток выбирают те, кто предпочитает белоснежные песчаные пляжи и уединение, которого не хватает на оживленной юго-западной части Шри-Ланки, рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.Нетурецкий вариантОтели с системой "все включено" на Шри-Ланке есть (в основном на юго-западе), и они сильно отличаются от аналогичных в Турции и Египте. "Формат All inclusive на острове — скорее полный пансион с небольшим выбором домашнего вина. В основном все алкогольные напитки — за дополнительную плату", — поясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.На восточном побережье гостиниц "все включено" нет, рассказывает она. Зато есть отели для семейного отдыха, но мало где работает детский бассейн, игровые зоны, готовят специальные блюда в ресторане. Исключение — большие сетевые комплексы.Нужно заранее уточнить, какую кухню предлагает отель, потому что местные блюда довольно острые. Самые популярные — рис и карри.Также для отдыха с детьми стоит выбирать гостиницы, расположенные в бухтах, где океан более безопасен для купания. Летом идеальный вариант — восточное побережье, зимой — Унаватуна и Диквелла на юге острова.Серферы обычно отправляются в деревушку Аругам Бей. "Там есть споты мирового уровня", — отмечает организатор авторских туров по Шри-Ланке, Индии, Непалу и Мальдивам Максим Богданович. Для начинающих работает несколько школ в Хиккадуве, добавляет Анна Филатовская. Также любители ловить волну едут в поселки Велигама и Ахангама.Что по ценамВ середине августа вдвоем можно купить путевку на Шри-Ланку на одну-две недели с перелетом за 200 тысяч рублей, говорят туроператоры. Так, "Русский экспресс" предлагает "четверку" с завтраками за 194 тысячи рублей, а "все включено" — за 220 тысяч.Тур от "Интуриста" в отель категории "три звезды" можно найти за 197 тысяч рублей, в "четверку" — за 208 тысяч. За дополнительные десять тысяч будет включен и ужин. Если вылет перенести с середины на конец последнего месяца лета и питаться вне отеля, можно сэкономить еще 40 тысяч.Fun&amp;Sun за 200 тысяч рублей предлагает отдыхать на острове 12 ночей в отеле категории "четыре звезды".У Pac Group есть путевки на неделю с комплексом "все включено" за 70 тысяч рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.Деньги и карты"Берите с собой доллары, их можно обменять на ланкийские рупии в аэропорту по прилете", — рекомендуют эксперты Space Travel. На курортах есть специальные пункты, также помочь могут на ресепшене.Неофициально доллары на рупии меняют в ювелирных магазинах, а рубли — в местных чатах, добавляет Максим Богданович.Наличные — самый надежный вариант. Карту "Мир" на острове не принимают. В некоторых случаях покупки можно оплатить "пластиком" UnionPay, уточняет Домостроева.Важные советыНа Шри-Ланке нужно соблюдать ряд правил. Так, при посещении буддийских храмов одежда должна быть закрытой — майки и шорты исключены, говорит Филатовская. При входе в святилище нужно снять головной убор и разуться."Еще в храме стоит уважительно относиться к статуям Будды. Нельзя на них садиться, трогать. Для фото встаньте не спиной к реликвии, а сбоку от нее", — советует Голдаева.Левая рука считается "нечистой", поэтому при общении с местными жителями ею лучше ничего не брать и не давать. Также не стоит касаться собеседника.На пляжах запрещено загорать топлес. А еще не разрешается фотографировать госучреждения, банки и объекты военного назначения, отмечает представитель "Русского Экспресса".Кроме того, важно помнить, что остров — бывшая британская колония, там до сих пор распространены английские розетки. Бывает, что в новых отелях можно вставить и привычную нам вилку, но, если гостиницу построили давно, а реновации не было, скорее всего, понадобится адаптер. Его можно попросить на ресепшене или купить в магазине.На Шри-Ланке много насекомых, комаров. "Не нужно вести фумигаторы, вы их найдете здесь, это недорого. И они действуют лучше, чем привозные", — рекомендует Голдаева.Перелет из Москвы занимает около девяти часов. Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит примерно 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы включены в цену. Также можно получить и визу по прилете в аэропорт. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
https://ria.ru/20230728/tseylon-1886674584.html
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Мария Селиванова
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маршруты - туризм, шри-ланка, коломбо, интурист, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Шри-Ланка, Коломбо, Интурист, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм

Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом

© iStock.com / Oleh_SlobodeniukДевушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Шри-Ланка в первом полугодии вошла в пятерку самых востребованных у россиян зарубежных направлений. Более 110 тысяч туристов посетили курорты острова — в три раза больше, чем год назад. Как правильно выбрать океанское побережье, какие деньги везти и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.

Океан диктует маршрут

"Летом принято отдыхать на востоке и севере. Объясняется это просто. В несезон — период муссонов и дождей — на юге и западе слишком высокие волны, во многих местах в океан даже невозможно зайти", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".
© iStock.com / AlexpunkerПляж Тринкомали, Шри-Ланка
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© iStock.com / Alexpunker
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка
Температура воздуха примерно одинаковая: около 30 градусов, воды — не менее 27.
В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла, отмечает PR-директор Fun&Sun Ольга Иванова.
Большинство туристов прилетают в международный аэропорт Коломбо, расположенный на западе. Трансфер до восточного побережья — не меньше шести часов, многие отказываются ехать так далеко и даже летом отдыхают на юго-западе.
"Только пляжи надо выбирать тщательно, поскольку океан неспокойный: высокие волны и сильные течения", — предупреждает организатор экскурсионных туров на Шри-Ланке Ольга Голдаева.
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Еще один важный фактор: инфраструктура на "зимних" курортах развита значительно лучше, чем на "летних", — много магазинов, кафе, сувенирных лавок, турагентств.
"На восточном побережье цивилизация за территорией отеля отсутствует, зато именно там можно прочувствовать истинную атмосферу релакса", — говорит Иванова. Еще восток выбирают те, кто предпочитает белоснежные песчаные пляжи и уединение, которого не хватает на оживленной юго-западной части Шри-Ланки, рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.

Нетурецкий вариант

Отели с системой "все включено" на Шри-Ланке есть (в основном на юго-западе), и они сильно отличаются от аналогичных в Турции и Египте. "Формат All inclusive на острове — скорее полный пансион с небольшим выбором домашнего вина. В основном все алкогольные напитки — за дополнительную плату", — поясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
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На восточном побережье гостиниц "все включено" нет, рассказывает она. Зато есть отели для семейного отдыха, но мало где работает детский бассейн, игровые зоны, готовят специальные блюда в ресторане. Исключение — большие сетевые комплексы.
Нужно заранее уточнить, какую кухню предлагает отель, потому что местные блюда довольно острые. Самые популярные — рис и карри.
Также для отдыха с детьми стоит выбирать гостиницы, расположенные в бухтах, где океан более безопасен для купания. Летом идеальный вариант — восточное побережье, зимой — Унаватуна и Диквелла на юге острова.
© iStock.com / Alex PotemkinПродавец кокосов на Шри-Ланке
Продавец кокосов на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© iStock.com / Alex Potemkin
Продавец кокосов на Шри-Ланке
Серферы обычно отправляются в деревушку Аругам Бей. "Там есть споты мирового уровня", — отмечает организатор авторских туров по Шри-Ланке, Индии, Непалу и Мальдивам Максим Богданович. Для начинающих работает несколько школ в Хиккадуве, добавляет Анна Филатовская. Также любители ловить волну едут в поселки Велигама и Ахангама.

Что по ценам

В середине августа вдвоем можно купить путевку на Шри-Ланку на одну-две недели с перелетом за 200 тысяч рублей, говорят туроператоры. Так, "Русский экспресс" предлагает "четверку" с завтраками за 194 тысячи рублей, а "все включено" — за 220 тысяч.
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Тур от "Интуриста" в отель категории "три звезды" можно найти за 197 тысяч рублей, в "четверку" — за 208 тысяч. За дополнительные десять тысяч будет включен и ужин. Если вылет перенести с середины на конец последнего месяца лета и питаться вне отеля, можно сэкономить еще 40 тысяч.
Fun&Sun за 200 тысяч рублей предлагает отдыхать на острове 12 ночей в отеле категории "четыре звезды".
У Pac Group есть путевки на неделю с комплексом "все включено" за 70 тысяч рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.

Деньги и карты

"Берите с собой доллары, их можно обменять на ланкийские рупии в аэропорту по прилете", — рекомендуют эксперты Space Travel. На курортах есть специальные пункты, также помочь могут на ресепшене.
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Неофициально доллары на рупии меняют в ювелирных магазинах, а рубли — в местных чатах, добавляет Максим Богданович.
Наличные — самый надежный вариант. Карту "Мир" на острове не принимают. В некоторых случаях покупки можно оплатить "пластиком" UnionPay, уточняет Домостроева.

Важные советы

На Шри-Ланке нужно соблюдать ряд правил. Так, при посещении буддийских храмов одежда должна быть закрытой — майки и шорты исключены, говорит Филатовская. При входе в святилище нужно снять головной убор и разуться.
© iStock.com / Besides the ObviousПляж Тринкомали, Шри-Ланка
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка
© iStock.com / Besides the Obvious
1 из 3
© iStock.com / Caroline Brundle BuggeПляж Мирисса на Щри-Ланке
Пляж Мирисса на Щри-Ланке
Пляж Мирисса на Щри-Ланке
© iStock.com / Caroline Brundle Bugge
2 из 3
© iStock.com / Aurore KervoernПляж Пасикуда на Шри-Ланке
Пляж Пасикуда на Шри-Ланке
Пляж Пасикуда на Шри-Ланке
© iStock.com / Aurore Kervoern
3 из 3
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка
© iStock.com / Besides the Obvious
1 из 3
Пляж Мирисса на Щри-Ланке
© iStock.com / Caroline Brundle Bugge
2 из 3
Пляж Пасикуда на Шри-Ланке
© iStock.com / Aurore Kervoern
3 из 3
"Еще в храме стоит уважительно относиться к статуям Будды. Нельзя на них садиться, трогать. Для фото встаньте не спиной к реликвии, а сбоку от нее", — советует Голдаева.
Левая рука считается "нечистой", поэтому при общении с местными жителями ею лучше ничего не брать и не давать. Также не стоит касаться собеседника.
На пляжах запрещено загорать топлес. А еще не разрешается фотографировать госучреждения, банки и объекты военного назначения, отмечает представитель "Русского Экспресса".
Кроме того, важно помнить, что остров — бывшая британская колония, там до сих пор распространены английские розетки. Бывает, что в новых отелях можно вставить и привычную нам вилку, но, если гостиницу построили давно, а реновации не было, скорее всего, понадобится адаптер. Его можно попросить на ресепшене или купить в магазине.
© iStock.com / blooduaПолоннарува, Шри-Ланка
Полоннарува, Шри-Ланка
Полоннарува, Шри-Ланка
© iStock.com / bloodua
1 из 6
© iStock.com / hadynyahПродавец бананов на Шри-Ланке
Продавец бананов на Шри-Ланке
Продавец бананов на Шри-Ланке
© iStock.com / hadynyah
2 из 6
© iStock.com / Mystockimages

Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке

Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке

Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке

© iStock.com / Mystockimages
3 из 6
© iStock.com / bloodua

Ступа Кири Вехера в городе Полоннарува на Шри-Ланке

Ступа Кири Вехера в городе Полоннарува на Шри-Ланке

Ступа Кири Вехера в городе Полоннарува на Шри-Ланке

© iStock.com / bloodua
4 из 6
© iStock.com / Alex PotemkinСувенирный магазин на Шри-Ланке
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
5 из 6
© iStock.com / molloykeith

Полоннарува, Шри-Ланка

Полоннарува, Шри-Ланка

Полоннарува, Шри-Ланка

© iStock.com / molloykeith
6 из 6
Полоннарува, Шри-Ланка
© iStock.com / bloodua
1 из 6
Продавец бананов на Шри-Ланке
© iStock.com / hadynyah
2 из 6

Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке

© iStock.com / Mystockimages
3 из 6

Ступа Кири Вехера в городе Полоннарува на Шри-Ланке

© iStock.com / bloodua
4 из 6
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
5 из 6

Полоннарува, Шри-Ланка

© iStock.com / molloykeith
6 из 6
На Шри-Ланке много насекомых, комаров. "Не нужно вести фумигаторы, вы их найдете здесь, это недорого. И они действуют лучше, чем привозные", — рекомендует Голдаева.
Перелет из Москвы занимает около девяти часов. Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит примерно 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы включены в цену. Также можно получить и визу по прилете в аэропорт. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
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