https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html

Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом

Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 03.08.2023

Остров для релакса и серфинга. Как выбрать курорт на Шри-Ланке летом

Шри-Ланка в первом полугодии вошла в пятерку самых востребованных у россиян зарубежных направлений. Более 110 тысяч туристов посетили курорты острова — в три... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:03

туризм

маршруты - туризм

шри-ланка

коломбо

интурист

куда можно лететь

отдых на море

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638951_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_640eba8b7bd0d844f0d82e9101870e66.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Шри-Ланка в первом полугодии вошла в пятерку самых востребованных у россиян зарубежных направлений. Более 110 тысяч туристов посетили курорты острова — в три раза больше, чем год назад. Как правильно выбрать океанское побережье, какие деньги везти и сколько придется заплатить за отпуск — в материале РИА Новости.Океан диктует маршрут"Летом принято отдыхать на востоке и севере. Объясняется это просто. В несезон — период муссонов и дождей — на юге и западе слишком высокие волны, во многих местах в океан даже невозможно зайти", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста".Температура воздуха примерно одинаковая: около 30 градусов, воды — не менее 27.В период с мая по сентябрь самая комфортная и стабильная погода устанавливается в Пассикуде, Нилавели, Тринкомали. С октября по апрель — высокий сезон на курортах Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла, отмечает PR-директор Fun&Sun Ольга Иванова.Большинство туристов прилетают в международный аэропорт Коломбо, расположенный на западе. Трансфер до восточного побережья — не меньше шести часов, многие отказываются ехать так далеко и даже летом отдыхают на юго-западе."Только пляжи надо выбирать тщательно, поскольку океан неспокойный: высокие волны и сильные течения", — предупреждает организатор экскурсионных туров на Шри-Ланке Ольга Голдаева.Еще один важный фактор: инфраструктура на "зимних" курортах развита значительно лучше, чем на "летних", — много магазинов, кафе, сувенирных лавок, турагентств."На восточном побережье цивилизация за территорией отеля отсутствует, зато именно там можно прочувствовать истинную атмосферу релакса", — говорит Иванова. Еще восток выбирают те, кто предпочитает белоснежные песчаные пляжи и уединение, которого не хватает на оживленной юго-западной части Шри-Ланки, рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.Нетурецкий вариантОтели с системой "все включено" на Шри-Ланке есть (в основном на юго-западе), и они сильно отличаются от аналогичных в Турции и Египте. "Формат All inclusive на острове — скорее полный пансион с небольшим выбором домашнего вина. В основном все алкогольные напитки — за дополнительную плату", — поясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.На восточном побережье гостиниц "все включено" нет, рассказывает она. Зато есть отели для семейного отдыха, но мало где работает детский бассейн, игровые зоны, готовят специальные блюда в ресторане. Исключение — большие сетевые комплексы.Нужно заранее уточнить, какую кухню предлагает отель, потому что местные блюда довольно острые. Самые популярные — рис и карри.Также для отдыха с детьми стоит выбирать гостиницы, расположенные в бухтах, где океан более безопасен для купания. Летом идеальный вариант — восточное побережье, зимой — Унаватуна и Диквелла на юге острова.Серферы обычно отправляются в деревушку Аругам Бей. "Там есть споты мирового уровня", — отмечает организатор авторских туров по Шри-Ланке, Индии, Непалу и Мальдивам Максим Богданович. Для начинающих работает несколько школ в Хиккадуве, добавляет Анна Филатовская. Также любители ловить волну едут в поселки Велигама и Ахангама.Что по ценамВ середине августа вдвоем можно купить путевку на Шри-Ланку на одну-две недели с перелетом за 200 тысяч рублей, говорят туроператоры. Так, "Русский экспресс" предлагает "четверку" с завтраками за 194 тысячи рублей, а "все включено" — за 220 тысяч.Тур от "Интуриста" в отель категории "три звезды" можно найти за 197 тысяч рублей, в "четверку" — за 208 тысяч. За дополнительные десять тысяч будет включен и ужин. Если вылет перенести с середины на конец последнего месяца лета и питаться вне отеля, можно сэкономить еще 40 тысяч.Fun&Sun за 200 тысяч рублей предлагает отдыхать на острове 12 ночей в отеле категории "четыре звезды".У Pac Group есть путевки на неделю с комплексом "все включено" за 70 тысяч рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.Деньги и карты"Берите с собой доллары, их можно обменять на ланкийские рупии в аэропорту по прилете", — рекомендуют эксперты Space Travel. На курортах есть специальные пункты, также помочь могут на ресепшене.Неофициально доллары на рупии меняют в ювелирных магазинах, а рубли — в местных чатах, добавляет Максим Богданович.Наличные — самый надежный вариант. Карту "Мир" на острове не принимают. В некоторых случаях покупки можно оплатить "пластиком" UnionPay, уточняет Домостроева.Важные советыНа Шри-Ланке нужно соблюдать ряд правил. Так, при посещении буддийских храмов одежда должна быть закрытой — майки и шорты исключены, говорит Филатовская. При входе в святилище нужно снять головной убор и разуться."Еще в храме стоит уважительно относиться к статуям Будды. Нельзя на них садиться, трогать. Для фото встаньте не спиной к реликвии, а сбоку от нее", — советует Голдаева.Левая рука считается "нечистой", поэтому при общении с местными жителями ею лучше ничего не брать и не давать. Также не стоит касаться собеседника.На пляжах запрещено загорать топлес. А еще не разрешается фотографировать госучреждения, банки и объекты военного назначения, отмечает представитель "Русского Экспресса".Кроме того, важно помнить, что остров — бывшая британская колония, там до сих пор распространены английские розетки. Бывает, что в новых отелях можно вставить и привычную нам вилку, но, если гостиницу построили давно, а реновации не было, скорее всего, понадобится адаптер. Его можно попросить на ресепшене или купить в магазине.На Шри-Ланке много насекомых, комаров. "Не нужно вести фумигаторы, вы их найдете здесь, это недорого. И они действуют лучше, чем привозные", — рекомендует Голдаева.Перелет из Москвы занимает около девяти часов. Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит примерно 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы включены в цену. Также можно получить и визу по прилете в аэропорт. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.

https://ria.ru/20230728/tseylon-1886674584.html

https://ria.ru/20230628/shri-lanka-1880888976.html

https://ria.ru/20230713/tseylon-1883982927.html

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

https://ria.ru/20230802/strany-1887735765.html

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

маршруты - туризм, шри-ланка, коломбо, интурист, куда можно лететь, отдых на море, туризм