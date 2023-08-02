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Эксперты назвали пять самых популярных стран у туристов из России - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
12:45 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/strany-1887735765.html
Эксперты назвали пять самых популярных стран у туристов из России
Эксперты назвали пять самых популярных стран у туристов из России - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты назвали пять самых популярных стран у туристов из России
Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, а также Шри-Ланка и Мальдивы – так выглядит пятерка традиционно популярных направлений у туристов из РФ, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:45
2023-08-02T12:45
туризм
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, а также Шри-Ланка и Мальдивы – так выглядит пятерка традиционно популярных направлений у туристов из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что лидером по российскому турпотоку стала Турция – 2,6 миллиона визитов, на втором месте – ОАЭ (более 800 тысяч). А Таиланд закрыл тройку популярных направлений, приняв 792 тысячи людей из РФ, чем опередил Египет на 42 тысячи туристов.Замыкают пятерку экзотические острова. "По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе-июне туда прибыли 110 275 туристов из России. Практически столько же набрали и Мальдивы. По данным Управления иммиграции Мальдивских островов, в страну за январь-июнь прибыли 109 361 гражданин России", – рассказали в АТОР. Компания добавила, что за пределами топ-5 по количеству прибытий туристов из РФ в первой половине года можно выделить Индонезию (прогнозно, свыше 80 тысяч), Кубу (67,6 тысячи), Вьетнам (62 тысячи), Малайзию (около 55 тысячи), Сейшелы (31 тысяча) и Кипр (свыше 29 тысяч).
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новости - туризм, россия, турция, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперты назвали пять самых популярных стран у туристов из России

АТОР: Турция, ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными странами у туристов из России

© iStock.com / Natalia KokhanovaПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© iStock.com / Natalia Kokhanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, а также Шри-Ланка и Мальдивы – так выглядит пятерка традиционно популярных направлений у туристов из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там отметили, что лидером по российскому турпотоку стала Турция – 2,6 миллиона визитов, на втором месте – ОАЭ (более 800 тысяч). А Таиланд закрыл тройку популярных направлений, приняв 792 тысячи людей из РФ, чем опередил Египет на 42 тысячи туристов.
Замыкают пятерку экзотические острова. "По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе-июне туда прибыли 110 275 туристов из России. Практически столько же набрали и Мальдивы. По данным Управления иммиграции Мальдивских островов, в страну за январь-июнь прибыли 109 361 гражданин России", – рассказали в АТОР.
Компания добавила, что за пределами топ-5 по количеству прибытий туристов из РФ в первой половине года можно выделить Индонезию (прогнозно, свыше 80 тысяч), Кубу (67,6 тысячи), Вьетнам (62 тысячи), Малайзию (около 55 тысячи), Сейшелы (31 тысяча) и Кипр (свыше 29 тысяч).
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле
04:54
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияТурцияОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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