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Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
15:16 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/tseylon-1883982927.html
Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке
Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке - РИА Новости, 13.07.2023
Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке
Российский турпоток на Шри-Ланку в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза, за январь-июнь... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:16
2023-07-13T15:16
туризм
новости - туризм
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российский турпоток на Шри-Ланку в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза, за январь-июнь островное государство посетило более 110 тысяч россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Россия – второй по значимости въездной туристический рынок Шри-Ланки (18 процентов от всего иностранного турпотока). Наша страна уступает только Индии (свыше 116 тысяч), в два раза опережая Германию и Великобританию", – рассказали в АТОР. Там отметили, что из России на Шри-Ланку можно улететь на прямых рейсах из Москвы в Коломбо, которые выполняет "Аэрофлот". По данным ассоциации, в конце июля билет в обе стороны обойдется в 75 тысяч рублей на одного. "Можно слетать и дешевле. Чартерную программу в сотрудничестве с туроператорами на восточное побережье острова реализует авиакомпания Red Wings. Пакетный тур с вылетом из Москвы в конце июля на блочной перевозке в отель три звезды на 7 ночей обойдется от 145 тысяч рублей на двоих", – добавили в АТОР.
https://ria.ru/20230713/kitay-1883955671.html
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новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Отдых на море, куда можно лететь
Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке

АТОР: российский турпоток на Шри-Ланку вырос почти в три раза

© Фото : Unsplash / Tomáš MalíkДевинувара, Шри-Ланка
Девинувара, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Unsplash / Tomáš Malík
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российский турпоток на Шри-Ланку в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза, за январь-июнь островное государство посетило более 110 тысяч россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Россия – второй по значимости въездной туристический рынок Шри-Ланки (18 процентов от всего иностранного турпотока). Наша страна уступает только Индии (свыше 116 тысяч), в два раза опережая Германию и Великобританию", – рассказали в АТОР.
Там отметили, что из России на Шри-Ланку можно улететь на прямых рейсах из Москвы в Коломбо, которые выполняет "Аэрофлот". По данным ассоциации, в конце июля билет в обе стороны обойдется в 75 тысяч рублей на одного.
"Можно слетать и дешевле. Чартерную программу в сотрудничестве с туроператорами на восточное побережье острова реализует авиакомпания Red Wings. Пакетный тур с вылетом из Москвы в конце июля на блочной перевозке в отель три звезды на 7 ночей обойдется от 145 тысяч рублей на двоих", – добавили в АТОР.
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ТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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