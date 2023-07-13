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Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке

Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке - РИА Новости, 13.07.2023

Россияне стали чаще отдыхать на Шри-Ланке

Российский турпоток на Шри-Ланку в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза, за январь-июнь... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:16

2023-07-13T15:16

2023-07-13T15:16

туризм

новости - туризм

шри-ланка

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

отдых на море

куда можно лететь

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российский турпоток на Шри-Ланку в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза, за январь-июнь островное государство посетило более 110 тысяч россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Россия – второй по значимости въездной туристический рынок Шри-Ланки (18 процентов от всего иностранного турпотока). Наша страна уступает только Индии (свыше 116 тысяч), в два раза опережая Германию и Великобританию", – рассказали в АТОР. Там отметили, что из России на Шри-Ланку можно улететь на прямых рейсах из Москвы в Коломбо, которые выполняет "Аэрофлот". По данным ассоциации, в конце июля билет в обе стороны обойдется в 75 тысяч рублей на одного. "Можно слетать и дешевле. Чартерную программу в сотрудничестве с туроператорами на восточное побережье острова реализует авиакомпания Red Wings. Пакетный тур с вылетом из Москвы в конце июля на блочной перевозке в отель три звезды на 7 ночей обойдется от 145 тысяч рублей на двоих", – добавили в АТОР.

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новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, отдых на море, куда можно лететь